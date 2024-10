Au goûter, que proposer aux enfants pour satisfaire leur gourmandise, et équilibrer leur alimentation. Comment accompagner les tartines ? Beurre, confiture ou pâte à tartiner chocolatée ?

Les apports caloriques

D'après Nutrinews, deux tranches de pain beurrées avec une noix de beurre (10 g), c’est 75 kcal. Tartinées avec 2 cuillerées à café de confiture (30 g), c’est 78 kcal. Alors qu’avec 2 cuillerées à café de pâte au chocolat-noisettes (40 g), c’est 213 kcal. La pâte chocolatée apporte donc 3 fois plus de calories que le beurre ou la confiture. D’une part parce qu’elle pèse plus lourd (on en met plus sur les tartines). D’autre part, comme le mentionne l’étiquette, parce qu’elle est essentiellement composée d’un mélange de sucre et d’huiles : c’est un peu comme si on tartinait le pain de beurre et de confiture. On choisit la pâte à tartiner le plus rarement et on réduit la quantité mise sur le pain.

Les bons réflexes pour un bon goûter

Le goûter doit être un vrai en cas et pas du grignotage. Il est important de prendre son temps et de savourer ce petit repas. "Pour éviter de se jeter sur les sucreries, et les barres industrielles ou même des chips, rappelle le docteur Martine Balandraux Olivet, il est préférable de programmer son goûter et de l'équilibrer". On évite au maximum les produits industriels trop sucrés, trop gras qui font grossir. En effet, le goûter ne fera pas prendre de poids s'il est sain, et il permet de tenir sans s'affamer jusqu'au dîner.

Vous pouvez choisir une version sucrée du goûter : 1 fruit de saison, quelques fruits secs, 1 tranche de pain complet, du chocolat noir, 1 yaourt nature non sucré et une boisson non sucrée.

Une version salée du goûter : une tranche de jambon (ou un œuf), 1 tranche de pain complète, un yaourt salé, une boisson non sucrée. Il est aussi possible de garder le dessert du déjeuner pour l'heure du goûter.