Les médecins britanniques veulent alerter les femmes sur un risque nouveau encouru par les bébés nés par césarienne : ceux-ci ont plus de risque d'avoir des problèmes de poids, lorsqu'ils seront adultes.

De nombreuses études l'ont déjà montré : les bébés qui ne naissent pas par les voies naturelles sont souvent plus vulnérables. Ils ont notamment plus de risques de développer une forme d'allergie respiratoire lorsqu'ils grandissent. Mais selon les chercheurs de l'Imperial College de Londres, ces bébés nés par césarienne auront également plus de difficultés pour contrôler leur poids, une fois adultes.

Avant d'affirmer cela, les chercheurs ont analysé les données de 150 000 naissances dans plus de 10 pays. Et s'ils ont conclu que la graine de l'obésité pouvait être semée dès la naissance, c'est parce que leur étude a montré que, pour les bébés nés par césarienne, la probabilité d'être en surpoids était 26% plus élevée et que les risques d'être obèse étaient 22% plus élevés. En outre, sans forcément être en surpoids, les bébés nés par césarienne devenus adultes ont en moyenne un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé d'un demi-point que les autres.

L'auteur principal de l'étude, le professeur Neena Modi, a déclaré : "Il y a multiples raisons pour lesquelles la césarienne est la meilleure option pour les mères et leur bébé, et il ne faut pas oublier que les césariennes peuvent parfois sauver la vie. Toutefois, il est important de mesurer également le risque de ce type de naissances, afin de pouvoir informer les futures mamans qui font le choix d'une césarienne de confort".

Les chercheurs vont maintenant poursuivre leur étude afin de découvrir quelle est la raison qui explique ce risque de surpoids. "A la première réflexion, on se dit que les gros bébés naissent forcément par césarienne. Et qu'ils ont plus de chance de devenir des adultes "costauds". Mais ce n'est sûrement pas la seule raison" conclut le Pr Modi.