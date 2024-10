Non, boire de l'eau ne fait pas maigrir ! Les espérances de nombreuses femmes sont aujourd'hui douchées par une experte américaine en nutrition.

La nouvelle risque d'en décevoir plus d'une. Les abonnées aux bouteilles d'eau et les curistes de tisanes sont prévenues : l'eau n'est pas un partenaire minceur. En tout cas ne comptez pas sur elle pour vous faire éliminer plus de calories.

Beth Kitchin, à l'origine de cette terrible révélation, précise : «Je ne dis pas que boire de l'eau n'est pas bon ; mais on ne dispose que d'une seule étude montrant que les personnes qui consommaient plus d'eau dépensaient quelques calories de plus par jour». La croyance «hydrique» selon laquelle il faut boire 1.5L d'eau par jour serait aussi vaseuse : «Oui, on a besoin d'apports liquides ; mais pas obligatoirement en eau (...)

On ne dispose pas de preuves qu'elle fasse fondre les graisses ni qu'elle entraîne un sentiment de satiété». Autre idée reçue : l'eau froide ferait éliminer plus vite. Marcher dans l'eau froide peut avoir un effet drainant, mais boire de l'eau à une quelconque température ne change rien. En réalité, on s'hydrate pour combler nos pertes hydriques. Et permettre à notre organisme de bien fonctionner (digestion, circulation, réparation cellulaire...). Pas pour mincir.

Du coup, on peut tout aussi bien se tourner vers l'eau minérale, que vers les jus, le thé, le café, les bouillons, etc. On pense aussi aux fruits et légumes gorgés d'eau (oranges, concombres, champignons, melons, pastèques, etc). «Adopter une alimentation contenant des aliments riches en eau comme les fruits, les légumes et les soupes peut contribuer [à perdre du poids]» soutient la nutritionniste.