Le traditionnel Sondage "Brahim Dahmani" de l'agence Algérie Presse Service (APS), récompensant les meilleurs athlètes algériens, sera lancé cette semaine pour l'année 2024, marquée par la récolte de plusieurs médailles lors des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris qui se sont déroulés l'été dernier.

Comme l'année précédente, l'APS saisit cette occasion pour mesurer les exploits et succès des athlètes, acteurs du sport algérien, en conviant les rédactions sportives des différents organes de la presse nationale à participer à ce sondage dont la première édition remonte à 1977. Chaque organe est tenu de choisir, au maximum, trois meilleurs athlètes pour les hommes et autant chez les dames, un athlète handisport (homme et dame), ainsi que le meilleur Espoir classé (garçon ou fille), par ordre de mérite, selon les résultats obtenus lors de l'année en cours (2024).

La rédaction sportive de l'APS dresse, comme base de référence, une liste exhaustive d'athlètes comprenant des médaillés en disciplines olympiques, tout en laissant l'initiative aux médias de choisir des noms de la dite liste, ou de proposer des noms d'athlètes de leur choix, mais en respectant avec soin, l'échelle des titres et performances réalisés durant l'année 2024.

La Liste proposée dans le cadre de ce traditionnel sondage de l'APS récompensant les meilleurs athlètes de l'année 2024, sera communiquée ultérieurement. Les choix des lauréats doivent figurer sur un papier entête avec le cachet de l'organe et parvenir, au plus tard 15 jours après la publication de la liste, à l'adresse e-mail suivante: ([email protected]). Ce sondage porte, depuis 1987, le nom du défunt Brahim Dahmani, journaliste de l'APS disparu au cours de la même année. Il avait occupé plusieurs postes, en débutant par la rédaction sportive, passant par le service culturel avant d'être nommé correspondant de l'Agence à Harare.