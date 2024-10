Vous menez vos enfants à la baguette ? Méfiez-vous, vos enfants auraient plus de risque de devenir obèse. L'autoritarisme parental peut s'imprimer sur le tour de taille des enfants. Une étude de l'université Mc Gill au Canada met en garde les parents trop rigides et peu affectueux envers leur progéniture.

Cette éducation stricte imposée sans contrepartie, c'est-à-dire sans communication ni explications, peut amener les enfants à manger n'importe comment. Et à grossir. «Si vous traitez votre enfant sans trouver l'équilibre entre l'affection et l'autorité, ceux-ci ont plus de risques de devenir obèse», explique l'étude présentée à l'American Heart Association's Epidemiology & Prevention/Nutrition.

Le «style parental» transmis à 37 577 enfants canadiens âgés de 0 à 11 ans a été examiné par les chercheurs. Résultat, les enfants dont les parents font preuve d'autorité sans communication et sans geste d'affection sont en moyenne 30 % plus exposés à l'obésité que les enfants de parents stricts mais affectueux.

Eduquer au bien mangé sans être trop rigide

La pauvreté est également apparue comme facteur de risque d'obésité infantile. Mais même en enlevant l'origine socio-économique des parents, le style d'éducation continuait à jouer un rôle dans la prise de poids.

Les chercheurs supposent que l'enfant utilise la nourriture comme une «rébellion» face aux «diktats» quotidiens des parents. «Il vient un moment où les enfants peuvent se rebeller et décident de manger ce qu'ils veulent et non ce que les parents leur disent de manger». Toute la subtilité consiste à faire la balance entre l'éducation stricte et une communication basée sur le dialogue et l'écoute, observe l'étude. «On doit encourager les enfants à bien manger, mais cette éducation ne doit pas s'opérer de manière dictatoriale».