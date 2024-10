C'est prouvé, l'activité physique permet de lutter contre le diabète. Les activités aquatiques sont les plus indiquées pour réduire la glycémie.

Natation, aquagym, aquaboxing. Les sports aquatiques font un bien fou : ils sculptent, affinent, détendent. Chez les diabétiques, ils permettent de faire baisser leur index glycémique. La Société francophone du diabète, auteure d'une étude sur le sujet, recommande un bain de 2h30 par semaine. «En pratiquant 150 minutes d'activité physique dans l'eau toutes les semaines, les diabétiques voient leur taux de glycémie diminuer significativement», suggère l'étude, relayée par Destination santé.

S'activer dans l'eau serait encore plus bénéfique que la marche ou la gymnastique. L'Unité mobile d'éducation Thérapeutique diabète de la Haute Côte d'Or en Bourgogne l'a vérifié auprès de 98 patients, sportifs réguliers. Leur glycémie a été mesurée par des tests sanguins réalisés après une séance de natation, de marche ou de gymnastique. Les résultats ont été comparés. Globalement, la glycémie a baissé de 0,50 g/l après l'effort. Mais la piscine a eu une longueur d'avance sur les autres sports : le taux de glucose dans le sang a diminué de 0,59 g/l après une séance de natation, contre 0,46 g/l pour la marche et 0,31 g/l pour la gym. Ces bons résultats s'expliquent par l'effort d'endurance et la contre-résistance induite par l'eau.

Demander l'avis du médecin

Le sport, associé à une alimentation équilibrée, est recommandé pour prévenir et lutter contre le diabète. Il améliore la sensibilité des cellules à l'insuline et favorise l'équilibre glycémique (en diminuant le taux de glucose dans le sang). Aussi, en prévenant la prise de poids, il prévient les maladies cardiovasculaires.

Les non sportifs et diabétiques de longue date sont invités à consulter leur médecin avant de se remettre un sport, surtout après l'âge de 50 ans, ou 20 ans de diabète.