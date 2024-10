Un sommeil réparateur est bénéfique pour la santé mais aussi pour garder une bonne mine et une meilleure apparence physique.

Une étude a été menée par des scientifiques de l'Université du Michigan (Etats-Unis) pour évaluer les changements positifs d’un traitement des troubles du sommeil sur des patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil, un type d’apnée caractérisé par la répétition d´occlusions complètes (apnées) ou incomplètes (hypopnées) du pharynx.

Mieux dormir rend plus attractif

20 bénévoles souffrant d’apnée obstructive du sommeil ont suivi une ventilation à pression positive continue (C.P.A.P), un traitement adapté à tous les types d’apnée du sommeil mais le seul efficace contre l’apnée du sommeil sévère, pendant deux mois.

Des photos en 3D des patients ont été prises avant et après le traitement. Les chercheurs ont aussi mesuré l’apparence du visage des volontaires grâce à 22 évaluateurs chargés de noter l’attractivité, la jeunesse et l’aspect général du visage.

Des résultats concluants

A la suite de ce traitement, les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil ont été perçus par les évaluateurs plus alertes, plus jeunes et plus attrayants. Grâce aux photos 3D, les chercheurs ont observé des changements positifs dans le volume et les contours du visage, et une diminution des rougeurs. Les bénévoles avaient un visage moins bouffi et leurs rides du front avaient diminué.

Les chercheurs ont conclu, suite à leur recherche que « traiter des troubles du sommeil permet d’être en meilleure santé mais aussi d’avoir meilleure mine et de préserver la beauté du visage ». Ces résultats espèrent les chercheurs, devraient inciter les personnes souffrant d’apnée du sommeil à être plus vigilants et suivre de manière plus sérieuse leur traitement même contraignant par CPAP. En effet, la ventilation à pression positive implique de porter un masque respiratoire pendant la nuit. Si ce trouble du sommeil affecte l’apparence du visage et donne un air plus vieux, les apnées du sommeil augmentent le rythme cardiaque et la tension artérielle et peuvent favoriser une hypertension artérielle ou des accidents vasculaires cérébraux.

Cette étude a été publiée dans le « Journal of Clinical Sleep Medicine ».