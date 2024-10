Le quotidien britannique Daily Mail révèle une étude sur l'impact des mobiles allumés la nuit sur la qualité du sommeil. L'émission d'ondes et d'énergie serait responsable d'un un état d'hyper-vigilance des utilisateurs.

Garder son téléphone portable allumé près de son lit pendant la nuit peut perturber le sommeil. Pourtant, selon une étude publiée par le Daily Mail et réalisée par la firme anglaise Ofcom, huit personnes sur dix gardent leur téléphone allumé durant la nuit et la moitié de la population l'utilise comme réveil.

D'ailleurs, d'après une autre étude, publiée en avril 2013 par l'association santé environnement France, les trois quart des adolescents dorment avec leur téléphone allumé sous l'oreiller ou sur la table de nuit. Les experts cités par le Daily Mail s'accordent sur les risques liés à cette habitude : des mauvaises nuits, plus courtes, des troubles d'insomnies, des maux de tête, des nausées et des étourdissements. En cause, l'émission d'ondes et d'énergie de ces appareils, tout comme la lumière de l'écran, qui gardent leurs utilisateurs en état d'hyper-vigilance et nuit à la qualité du sommeil.

Les spécialistes vont jusqu'à recommander d'éteindre les écrans entre deux et trois heures avant le moment d'aller se coucher.

"Afin de passer une bonne nuit, vous devez vous sentir en sécurité et ne pas vous inquiéter pour n'importe quoi. En gardant votre téléphone près de vous la nuit, vous êtes inconsciemment en train de vous dire que vous attendez quelque chose de lui", explique le docteur Neil Stanley, cité par le journal.