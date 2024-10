Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a procédé, mardi à Doha (Qatar), en compagnie du ministre qatari de l'environnement, Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie, à l'inauguration de la première édition de l'Exposition des produits algériens à Qatar, indique un communiqué du ministère.

Cet événement économique, auquel participent plus de 150 entreprises nationales, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Qatar, avec l'objectif de faire connaître les différents produits algériens de qualité sur le marché. qatari, ajoute la même source.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Salah Attia, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du président de l'Union nationale des entrepreneurs publics ( UNEP), Charaf-Eddine Amara, ainsi que du président de la Ligue des hommes d'affaires qataris, Cheikh Fayçal Ben Kacem Al-Thani, lit-on dans le communiqué.

Organisée par la société "Tasdir" (filiale du groupe Safex) en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la chambre qatarie, cette exposition s'étalera jusqu'au 26 octobre, avec la participation de 150 entreprises Les algériennes exposent quiont une large gamme de produits, à l'instar des produits agroalimentaires, industriels et artisanaux réputés pour leur qualité sur les marchés internationaux, conclut le communiqué.

Exposition des produits algériens à Doha : une opportunité pour un partenariat entre les deux véritables pays et des échanges commerciaux sur le principe gagnant-gagnant (Zitouni)

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a affirmé, lundi à Doha (Qatar), que l'Exposition des produits algériens à Doha, dont il a présidé l'ouverture, constitue une continuité de la feuille de route établie entre les deux pays pour mettre en place un plan concret pour un partenariat réel et des échanges commerciaux fondés sur le principe gagnant-gagnant.

S'exprimant en marge de l'ouverture de cet événement économique, accompagné du ministre de l'Environnement et du Changement climatique qatari, Abdullah Ben Abdelaziz ben Turki Al Subaie, M. Zitouni a fait savoir qu'il s'agissait "de la première exposition algérienne organisée au Qatar", avec la participation de plus de 150 entreprises algériennes représentant tous les secteurs de production en Algérie.

Les produits exposés par ces entreprises "ont connu un grand succès et ont contribué à réaliser l'autosuffisance en Algérie, en plus de leur orientation vers l'exportation", at-il dit.

Après avoir rappelé que l'Algérie avait atteint un objectif de 7 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures, avec un programme visant à atteindre près de 30 milliards de dollars d'ici 2030, le ministre a souligné que cet objectif a été fixé " sur la base des données des entreprises productrices en Algérie, d'une part, et des relations de partenariat entre l'Algérie et d'autres pays, dont le Qatar, d'autre part".

L'ouverture de cet événement économique, qui intervient dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Qatar, et qui vise à faire connaître au marché qatari la qualité et la diversité des produits algériens, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Salah Attia, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, du président de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Charaf Eddine Amara, ainsi que du président de l'Association des hommes d'affaires qataris, Cheikh Faiçal Bin Qassim Al-Thani.