Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a reçu, mardi à Alger, l'ambassadrice de la République de l'Inde en Algérie, Swati Vijay Kulkarni, avec laquelle il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue l'état des relations entre les deux pays dans le domaine industriel et les moyens de les promouvoir davantage à travers le transfert et l'échange d'expertises en matière de l'industrie pharmaceutique et des industries mécaniques, où "la République de l'Inde figure parmi les pays leaders", ajoute le communiqué.

Les deux parties ont également abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine industriel à travers l'échanges de visites entre experts afin d'impulser une dynamique d'investissement entre les deux pays, indique le ministère.

Les deux parties ont exprimé "leur satisfaction de la qualité des relations unissant les deux pays, fondées sur les intérêts mutuels", soulignant "la nécessité de les développer et de les élargir davantage".