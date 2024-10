Pour se motiver et faire du sport régulièrement, rien de tel que de le pratiquer au moins à deux.

Si vous avez vraiment du mal à chausser vos baskets et que finalement le sport ce n’est pas trop votre truc, bonne nouvelle, la science a trouvé un moyen très simple de vous faire aimer l’exercice physique ! D’après une étude de l'Université du Département de médecine préventive de Californie du Sud, il suffirait de pratiquer le sport en couple ou entre amis pour aimer ça et rester motivé.

Pour l'étude, Geneviève Dunton et son équipe de chercheurs ont demandé à 117 personnes de 27 à 73 ans de transporter des petits téléphones mobiles avec eux pendant quatre jours. Huit fois par jour, les participants ont reçu un message sur leur téléphone qui leur a demandé ce qu'ils faisaient, avec qui ils étaient, où ils étaient, et s'ils étaient à l'extérieur. Ils ont dû également évaluer leur bien-être, et comment ils appréciaient l'activité qu'ils faisaient. 84 personnes ont rapporté avoir eu une activité physique au cours des quatre jours.

Les personnes qui font du sport sont plus heureux

Les résultats suggèrent que «les participants sont probablement plus susceptibles de maintenir leur activité physique s'ils sont à l'extérieur, dans les espaces verts et avec des gens, que s'ils sont seuls à la maison. »

D’après l’étude, les bénévoles qui font du sport en plein air sont plus heureux que les autres. Mais, ils apprécient davantage les activités physiques quand ils les pratiquent avec leur conjoint, leurs amis ou leurs collègues de travail que seuls.

« Si ces résultats sont confirmés par des études futures », explique la chercheuse Geneviève Dunton, « nous pourrons être en mesure de fournir des recommandations qui encouragent les gens non seulement à être actifs, mais aussi à prendre plaisir à faire du sport, en choisissant les bons lieux et partenaires pour le pratiquer. » Les scientifiques ont constaté que « le choix du lieu et des personnes pour faire du sport participe déjà au bien-être des participants. Stimulés, ils sont enclins à rester motivés car l’activité physique leur apporte bien-être et gratification. »

Les résultats de cette étude ont été dévoilés à une conférence de l'American Public Health Association.