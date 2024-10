Pour ressentir l’effet bénéfique de l’exercice physique sur la qualité du sommeil, la pratique doit être constante et continue. Un conseil par toujours facile à appliquer.

Faire de l’exercice aiderait à lutter contre les problèmes d’insomnie, mais les bénéfices ne se font sentir qu’au bout de plusieurs mois d’efforts constants. Les chercheurs américains de l’université Northwestern ont mené une étude, publiée par la revue Journal of Clinical Sleep Medicine, sur 11 volontaires âgés de 57 à 70 ans et souffrant d’insomnie.

Chaque participant a pratiqué 30 minutes d’exercice trois fois par semaine. Suite à une évaluation de la qualité du sommeil de ces personnes au début de l’étude et une au bout de 16 semaines, les chercheurs concluent que la perception de l’effort est largement influencée par l’insomnie durant les premières semaines. Concrètement, les participants à l’étude ont diminué la durée de leurs séances de sport après une nuit d’insomnie car leur niveau de somnolence était trop important. La bonne nouvelle est que, au bout de quatre mois d’exercice régulier, la qualité du sommeil des volontaires s’est nettement améliorée. "En cas d’insomnie, l’exercice ne vous rendra pas le sommeil tout de suite.

C'est une relation à long terme. Il faut persévérer et ne pas se décourager", assure Kelly Glazer Baron, l’un des auteurs de l’étude.

Les chercheurs rappellent que prescrire de l’exercice aux seniors est préférable aux médicaments qui sont souvent responsables de perte de la mémoire et de chutes. Le sport serait donc une solution plus saine, à condition de s’accrocher et d’avoir une bonne motivation pour être assez régulier.