Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations est prêt à agir, à travers des mécanismes juridiques et réglementaires, notamment pour le plafonnement des prix des produits de large consommation dans le but de préserver le pouvoir d'achat des citoyens conformément aux directives du président de la République, a assuré, hier, le directeur de la coopération et des enquêtes spécifiques du ministère, Kamel Boukheddache.

S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Boukheddache a affirmé que le ministère est "prêt à agir sur plusieurs axes et leviers pour réguler les marchés, conformément aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en appliquant notamment le dispositif de plafonnement de prix". Le président de la République a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministre, dimanche, de procéder à une révision radicale de la règlementation régissant la commercialisation du produit national pour le citoyen, à travers l'élaboration d'une loi consacrant un système de plafonnement des prix, via des décrets, lorsqu'il s'agit de prix déraisonnables des produits de saison", a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Il a également ordonné au Gouvernement et aux instances de contrôle, y compris les organes de sécurité, de "faire preuve d'une extrême vigilance, d'intensifier et de porter, au plus haut point, le contrôle, en plaçant les produits agro-alimentaires et les médicaments au cœur des priorités".

M. Boukheddache a, assuré dans ce contexte, que "l'Etat garantit dans le cadre de l'ordonnance 03-03 sur la concurrence le principe général de la concurrence des prix, mais nous pouvons intervenir et prendre des mesures pour plafonner les prix lorsqu'il est question de motifs liés à la stabilisation des niveaux de prix de produits de large consommation en cas de perturbation sensible sur le marché". Dans le même contexte, M. Boukheddache a indiqué que "toutes les mesures sont prises pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen et que le ministère ne ménage aucun effort pour y remédier à des situations de perturbation, notamment par rapport à la disponibilité de certains produits agricoles, en agissant sur des leviers du plafonnement des prix et de fixation des marges bénéficiaires".

Tout en rappelant que les services du ministère agissent constamment sur le terrain lorsqu'il y a des dysfonctionnements sur le marché à travers les directions de contrôle et de lutte contre les fraudes pour mettre un terme à certaines pratiques, le même responsable a précisé que les produits agricoles peuvent être concernés par le plafonnement des prix.

"Si nous constatons un dysfonctionnement et une perturbation sur les produits agricoles, les pouvoirs publics peuvent prendre la décision de plafonner les marges bénéficiaires, et ce, par voie réglementaire", a-t-il soutenu en citant à ce propos le plafonnement des prix et des marges de commercialisation de la viande importée et des légumes secs, outre les actions de déstockage pour faire baisser les prix.

"Les textes réglementaires régissant les prix de ces produits sont entrés en vigueur et nos agents sont en train de veiller à l'application stricte des dispositions de ces textes", a-t-il rassuré, en soulignant que "des enquêtes sont menées systématiquement quand des cas de flambée des prix de certains produits sont constatés".