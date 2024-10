Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a porté plainte contre les responsables de l'effondrement d'un immeuble dans la wilaya de Béchar, après que le rapport d'expertise a révélé que les piliers du bâtiment ont fait l'objet de modifications illégales, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

La commission technique dépêchée, le 19 octobre dernier, par le ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi, au lieu de l'effondrement à la cité 770 logements dans la nouvelle zone urbaine de Lahmar (W. Béchar), composée principalement d'experts et de techniciens des services de l'Organisme national de contrôle technique de la construction (CTC), a émis un rapport final d'expertise sur les causes de l'effondrement de l'immeuble.

Le constat fait sur le terrain, "a permis de déceler des fissures au niveau de certains piliers dudit immeuble touchant même le béton, dues à l'utilisation d'un outil tranchant réservé à couper le béton et le fer, ce qui confirme les modifications effectuées par les propriétaires des locaux commerciaux au niveau du rez-de-chaussée, lesquelles ont impacté directement la structure du bâtiment de 4 étages et causé son effondrement le 18 octobre 2024 à 20:34", selon le rapport.

Dans son communiqué, le ministère a rappelé que "le bâtiment a été évacué au préalable, en application des instructions des services du secteur de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et des autorités locales de la wilaya de Béchar, et ce après avoir reçus des plaintes des habitants de ladite bâtisse".

Ainsi, "les services du ministère de l'Habitat ont décidé de porter plainte contre les auteurs de ces modifications apportés illégalement aux piliers et à l'ossature de l'immeuble".

L'incident met en avant l'importance de se conformer aux lois, stipulant l'interdiction totale de toute atteinte à la structure des immeubles pour garantir la sécurité des personnes et des biens".