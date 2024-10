Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, lundi, la cérémonie de remise des lettres de créances des nouveaux ambassadeurs de Belgique, de la Mission de l'Union européenne (UE), de l'Afrique du Sud et de Slovénie en Algérie.

Il s'agit des ambassadeurs du Royaume de Belgique, M. Jean-Jacques Kyria, de la Mission de l'UE, M. Diego Mellado Pascua, d'Afrique du Sud, M. Ndumiso Ndima Ntshinga, et de Slovénie, Mme Urska Kramberger Mendek. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf".