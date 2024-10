Le Vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Monder Bouden, s'est entretenu, lundi à Vientiane (Laos), avec la secrétaire générale de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), Mme Siti Rozaimeriyanty Dato Hadi Abdul Rahman, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, tenue en marge des travaux de la 45ème Assemblée générale de l'ANASE, M. Bouden a affiché la disponibilité de "l'Assemblée populaire nationale à coopérer avec cette instances, mais aussi à la coordination et la concertation entre les deux institutions afin d'atteindre les objectifs escomptés par les deux parties, à savoir la stabilité, la sécurité et le développement durable", précise la même source.

Pour sa part, la secrétaire générale de l'ANASE, a salué la participation de l'APN pour la première fois aux travaux de l'Association, émettant le voeux de renforcer de la coopération à l'avenir entre les deux parties.

Par ailleurs, M. Bouden s'est également entretenu avec le président de la commission du Commerce et de la Promotion de l'investissement de la Chambre des représentants australienne, M. Steven Georganas, sur "les moyens de la promotion des relations bilatérales et l'élargissement des domaines de coopération et de partenariat, aux mines, à l'agriculture, au tourisme et aux autres secteurs".

Par la même occasion, M. Bouden a souligné l'importance "du renforcement des relations bilatérales entre les deux institutions législatives, à travers la programmation d'une rencontre virtuelle entre les présidents des deux chambres et l'échange de visites, tout en œuvrant à la création de deux groupes parlementaires d'amitié", selon la même source.