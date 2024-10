Les participants à un séminaire international, intitulé : ''La transformation numérique et son impact sur la société, l'économie et la ville'', ouvert dimanche à Constantine, ont souligné ''la nécessité d'exploiter les moyens technologiques et les applications électroniques, ainsi que de vulgariser la transformation numérique pour faciliter la promotion et le développement du tourisme en Algérie''.

Dans une intervention au cours de cette rencontre de trois jours, organisée à l'Institut de gestion des technologies urbaines de l'Université Salah-Boubnider (Constantine 3), Samira Debbache, spécialisée dans la transformation numérique au Laboratoire de recherche de la faculté d'architecture et d'urbanisme, a expliqué que le tourisme est ''l'un des secteurs vitaux dans l'économie de tout pays, d'où la nécessité d'intensifier les efforts entre les parties concernées pour en faire l'une des ressources économiques les plus importantes".

"L'Algérie dispose de villes aux excellents atouts touristiques, de sites archéologiques, historiques et culturels de premier plan et de sites naturels attractifs pour les touristes du monde entier'', a-t-elle renchéri.

Mme Debbache a indiqué que cette rencontre ''porte essentiellement sur l'avenir numérique de l'Algérie et vise à contribuer au développement du secteur touristique, en encourageant le développement numérique dans les villes touristiques et en les transformant en environnements numérisés et en villes intelligentes pouvant s'adapter aux développements technologiques et contribuer à la promotion des différentes destinations et attirer, ainsi, le plus grand nombre possible de touristes, ce qui permettra de promouvoir la croissance économique dans le pays et de créer un nombre important de postes d'emploi''.

Pour sa part, Svetlana Balashova, spécialiste de l'étude des territoires et de la réduction de la fracture numérique à l'Université Russe de l'Amitié des Peuples (URAP), a relevé que le tourisme est fortement tributaire, dans son pays, du progrès technologique, ce qui fait de la Russie une destination touristique distinguée, ajoutant que les technologies numériques permettent aux touristes de ''réserver facilement leurs billets d'avion et leurs hébergements, en ligne, et d'utiliser des applications de navigation pour explorer aisément les villes et les zones touristiques, en plus des plateformes numériques qui permettent aux visiteurs d'économiser du temps et des efforts''.

Mayada Bilal, spécialiste du tourisme numérique à l'université de Helwan (République arabe d'Egypte) et membre de l'Organisation mondiale du tourisme, a rappelé, quant à elle, que le tourisme a récemment connu une ''grande révolution et une importante transformation'' grâce au ''tourisme intelligent'', fondé sur le facteur technologique et son impact sur l'industrie des services, qui comprend l'hébergement hôtelier, les voyages aériens et la visite des sites historiques, ce qui a considérablement changé la réalité du tourisme dans de nombreux pays.

Il convient de noter que le séminaire international organisé dans le cadre d'une coopération entre les universités de Constantine (1, 2 et 3) et le Centre de recherche en aménagement du territoire (CRAT), avec la participation de l'Université russe de l'amitié des peuples (Russie), réunit un groupe d'enseignants d'université de l'intérieur et de l'extérieur du pays, des experts et des partenaires économiques et sociaux.