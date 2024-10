Le ministre indien de l'Aviation, Ram Mohan Naidu, a envisagé lundi un durcissement des lois sur la sécurité aérienne, après le chaos provoqué la semaine dernière par plus de 90 fausses alertes à la bombe visant des compagnies aériennes indiennes en Inde et à l'étranger.

M. Naidu a indiqué que des discussions étaient en cours pour "une action législative" en vue d'une révision des lois sur la sécurité aérienne, et d'un alourdissement des chefs d'accusation qui rendrait les auteurs de ces alertes coupables d'un crime grave et donc passibles de peines plus longues.

"Nous voulons le faire pour être en mesure de prendre des mesures strictes à leur encontre" et de faire des fausses menaces à la bombe "un délit tombant sous le coup de la loi", a-t-il expliqué, soulignant que la sécurité était une priorité et que les contrôles aux aéroports avaient été renforcés.

A la suite des menaces d'attentats à la bombe qui ont visé des vols internationaux opérés par les compagnies aériennes indiennes, des avions ont dû être déroutés, notamment au Canada et en Allemagne, et des avions de chasse ont été envoyés pour escorter des avions notamment dans le ciel de la Grande-Bretagne et de Singapour.

Les autorités de l'aviation civile indienne ont dû contrôler chaque avion visé par une menace. De nombreuses menaces ont été formulées dans des messages postés sur le réseau X.

Au moins une personne, un mineur, a été arrêtée mercredi en Inde, mais les menaces ont continué. Rien que samedi, 30 alertes ont été recensées, et 20 nouvelles menaces ont visé différentes compagnies dimanche, portant le total à 90.

Le ministre n'a pas voulu dire si les menaces provenaient d'une seule source, soulignant qu'une enquête était toujours en cours. "C'est une situation très sensible", a-t-il ajouté.