Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, dimanche, au siège du ministère, des entretiens bilatéraux avec son homologue tunisien M. Mohamed Ali Nafti, en visite de travail en Algérie, sur les relations "exemplaires" liant les deux pays et la préparation du sommet tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, qui devrait se tenir prochainement à Tripoli (Libye).

Dans une déclaration à la presse au terme de cette rencontre, M. Attaf a affirmé que la rencontre a constitué "une nouvelle opportunité pour évaluer la dynamique croissante et sans précédent que connaissent les relations algéro-tunisiennes, sous l'attention particulière des dirigeants des deux pays frères, le Président Abdelmadjid Tebboune et son frère le Président Kaïs Saïed".

"Ces relations ont réellement atteint un niveau exemplaire, compte tenu des valeurs de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel, profondément ancrées dans notre histoire commune et renforcées au fil des générations d'Algériens et de Tunisiens, soucieux de préserver cet héritage et de rester fidèles à cet engagement", a relevé M. Attaf.

M. Attaf a tenu à souligner que les relations entre les deux pays "sont exemplaires en raison de leur caractère inclusif qui n'exclut aucun secteur ou domaine susceptible d'ajouter une valeur ajoutée au partenariat algéro-tunisien, et de répondre aux aspirations et aux attentes des peuples algérien et tunisien. Elles sont également exemplaires du fait de l'harmonie et du consensus total entre les positions des deux pays sur les divers développements aux niveaux régional et international".

Sur les principaux axes des consultations entre les deux pays, le ministre a indiqué avoir passé en revue avec son homologue tunisien l'état de la coopération bilatérale, notamment la mise en œuvre des résultats de la dernière session de la Grande commission mixte de coopération, tenue à Alger le 4 octobre 2023.

Le ministre a affirmé la "nécessité d'entamer la préparation de la 23e session de cette Commission et d'activer les autres mécanismes de coopération bilatérale à l'instar des différentes commissions techniques et sectorielles", soulignant "l'importance accordée aux secteurs vitaux, désormais prioritaires dans la coopération bilatérale, tels que le développement des régions frontalières, l'intensification des échanges commerciaux, le renforcement du partenariat économique et la mise en œuvre de projets de développement communs dans les domaines de l'énergie, de la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, le transport et d'autres secteurs structurants et intégrateurs".

Les entretiens ont porté également sur la préparation du prochain sommet tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, qui devrait se tenir à Tripoli (Libye) dans un avenir proche, a fait savoir M. Attaf, affirmant l'engagement à concrétiser les décisions et recommandations issues du Sommet de Tunis, visant à mettre en place des projets de coopération tripartite en phase avec les priorités et préoccupations communes des trois pays.

Quant à la situation dans les territoires palestiniens occupés et les pays voisins de la Palestine, notamment le Liban, M. Attaf a réaffirmé que "la position immuable des deux pays dans leur soutien à la cause palestinienne et à la reconnaissance du droit du peuple palestinien à établir un Etat indépendant et souverain en tant que solution juste, durable et définitive au conflit arabo-israélien, et comme condition sine qua non au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans toute la région".

"L'Algérie et la Tunisie poursuivent, de la même manière et à l'unisson, la défense du droit de nos frères libyens à sortir de la crise qui les touche, loin de toute ingérence étrangère et à organiser des élections libres et transparentes, permettant de tourner définitivement la page des différends et des divisions, afin de remettre la Libye sur la voie de la sécurité, de la paix et de la prospérité".

La rencontre a permis également d'évoquer "les développements de la situation dans notre voisinage immédiat au Sahel, les voies et moyens de renforcer nos contributions communes au rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans cet espace", en sus de coordonner et d'unifier nos positions en prévision des prochaines échéances sur le plan continental, notamment celles prévues dans le cadre de l'UA".

Le ministre tunisien a, de son côté, qualifié cette rencontre de "fructueuse", relevant que son pays "aspire à une nouvelle phase de construction, de solidarité, de coopération et de partenariat stratégique dans des secteurs vitaux".

Après avoir abordé les relations historiques entre les deux pays, le ministre tunisien a exprimé sa gratitude envers l'Algérie durant la période de lutte des deux peuples tunisien et algérien, affirmant que "cet héritage restera gravé dans les esprits et sera transmis aux générations futures, pour qu'elles comprennent que cette relation de voisinage est bénéfique et reposera toujours sur une solidarité réelle, en temps de guerre comme en temps de paix".

Il a en outre formé le vœu que "les deux pays consolident ensemble les fondements de la sécurité et de la stabilité, d'autant plus que les deux directions des deux pays sont fermement engagées à aller de l'avant dans cette direction".