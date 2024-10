Le Conseil de la nation participera, à partir de lundi à Washington (Etats-Unis), au Forum parlementaire mondial du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), indique, dimanche, un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Sur instruction de M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, MM. Ahmed Salah Latifi, président du groupe parlementaire du parti du Front de Libération Nationale, accompagné de Azouz Nasri, membre du Conseil de la nation, participeront au Forum parlementaire mondial organisé par le réseau parlementaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les 21 et 22 octobre 2024 à Washington (Etats-Unis)", précise la même source.

Lors de ce forum placé sous le signe : "Coopération multilatérale résultats, défis et la voie à suivre", les participants, à savoir des parlementaires et des experts économiques, débattront, à travers des séances de discussion et des ateliers, des priorités mondiales, locales et urgentes auxquelles le FMI peut contribuer en partenariat avec les parlementaires, ajoute le communiqué.

Parmi ces priorités figurent: la résolution des conflits, les questions liées au climat, à la paupérisation et à la concrétisation de la prospérité partagée, ainsi que l'examen de la manière dont le multilatéralisme institutionnel et la coopération multilatérale peuvent soutenir les progrès au niveau local.

Il est à rappeler que, le Réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI est une organisation indépendante non gouvernementale créée en 2000. Elle met à la disposition des parlementaires des pays membres de la Banque mondiale et du FMI, une plateforme pour plaider en faveur de plus de responsabilité et de transparence dans les domaines de la coopération pour le développement.