La nécessité d'"enrichir le Grand Musée d'Afrique (GMA)", par les pays africains, en y "déposant des objets d'Art" et la "restitution des biens culturels africains pillés et qui dorment ailleurs", ont été soulignés, vendredi à Alger, par la Commissaire en charge des questions culturelles de l'Union africaine (UA), Minata Samate Cessouma.

S'exprimant à l'issue d'une visite guidée, à la faveur d'une importante délégation de ministres et représentants africains de la Culture, la Commissaire en charge des questions culturelles de l'UA, Minata Samate Cessouma a lancé un appel aux 55 pays membres de l'UA sur la "nécessité d'"enrichir le GMA", dont le siège temporaire est à Alger (Villa Boulkine), en y "déposant des objets d'Art", insistant, par ailleurs, sur l'"obligation de récupèrer les objets d'art pillés" et les restituer au GMA, un impératif catégorique qu'elle s'est fixée et sur lequel elle a réitéré son "engagement et sa détermination".

Dans sa déclaration à la presse, Mme Cessouma a également "félicité les plus hautes autorités de l'Algérie", ce grand pays avec de "grandes potentialités culturelles", a-t-elle dit, avant d'ajouter que "les nombreux ministres présents en Algérie, seront, a-t-elle espéré, les portes paroles de l'UA pour dire qu'il faut apprendre de l'Algérie" et de conclure en rappelant que chaque pays africain, peut "contribuer au développement de l'Afrique", qui se fera, selon elle, par le biais "des industries créatives et culturelles, ce que l'Algérie fait très bien".

Présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, la visite guidée a consisté en la présentation d'expositions de peintures, de produits artisanaux et de tenues traditionnelles version "fashion", organisées par son département, à la faveur de la délégation de l'Union africaine (UA), qui a pu ainsi, découvrir la diversité et la richesse du patrimoine culturel algérien, élément prépondérant de la mosaïque culturelle africaine.

Organisée en marge de la grande manifestation, "Canex Wknd 2024" (16-19 octobre), événement majeur initié en 2020 par la Banque africaine d'Export et Import (Afreximbank), avec pour but de promouvoir les industries culturelles et créatives africaines, cette belle randonnée a débuté au Salon d'honneur du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, où Mme Mouloudji a d'abord "souhaité la bienvenue" à ses invités et donné le détail de cette visite culturelle qui devait commencer à la Galerie Baya du palais de la Culture, puis au GMA à la Villa Boulkine.

Différents intervenants de la délégation africaine ont exprimé leurs "remerciements à la ministre de la Culture et à l'Algérie", pour "la dynamique insufflée à toute l'Afrique par l'accueil et la bonne organisation du grand événement Canex Wknd 2024".

Dans le même élan la Commissaire en charge des questions culturelles de l'Union africaine, Minata Samate Cessouma, a tenu à "exprimer sa fierté d'avoir visité le siège temporaire du GMA", adressant ses "félicitations à la ministre de la Culture et des Arts, ainsi qu'aux plus hautes autorités algériennes pour avoir accepté d'accueillir le GMA, qu'elle voit "grandir" depuis son inauguration en juin 2023.

D'un autre côté, la délégation de visiteurs a apprécié, au palais de la Culture comme à la Villa Boulkine, les différents étalages de tenues traditionnelle frappés de symboles rapprochant l'Algérie à l'Afrique ou faisant référence à la paix entre les peuples.

La vingtaine d'expositions de toiles de peinture et de sculptures, dont celles d'étudiants africains inscrits à des Masters Class à Alger, ont également forcé l'admiration" des invités de Soraya Mouloudji qui a valorisé le travail des artistes et des artisans, les "félicitant pour leur créativité" et leur "volonté innée de défendre, de promouvoir et de transmettre le patrimoine culturel de leur pays".