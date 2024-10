Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé vendredi les Nations unies à décréter un embargo sur les armes destinées à l'entité Sioniste, une "solution efficace" pour mettre fin au conflit dans la bande de Ghaza, a-t-il estimé.

Le chef de l'Etat turc s'exprimait dans un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion de quelques heures à Istanbul avec les ministres des Affaires étrangères de Russie, d'Iran, d'Arménie et d'AzerbaIdjan.

Selon le communiqué, l'entité Sioniste "cherche les provocations pour étendre les conflits dans la région" (...). Un embargo sur les armes qui serait imposé à l'entité Sioniste par les Nations unies "serait une solution efficace pour mettre fin à l'agression" des forces d'occupation sionistes.

Agressions sionistes contre Ghaza : coupure totale des services Internet dans le nord de l'enclave

La compagnie de télécommunications palestinienne "Paltel" a annoncé samedi la coupure totale des services Internet dans le nord de la bande de Ghaza, en raison de la poursuite des agressions sionistes qui durent depuis plus d'un an contre l'enclave palestinienne.

Paltel a indiqué, dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, que les coupures concernaient la plupart des régions du nord de Ghaza, soulignant que ses équipes s'efforçaient de rétablir les services le plus rapidement possible.

Depuis le début de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, le 7 octobre 2023, les services de télécommunications et d'Internet ont été interrompus à plusieurs reprises dans l'enclave et dans de vastes zones, en raison de bombardements sionistes intensifs.

Dans son communiqué, Paltel a rappelé que plusieurs de employés de la compagnie étaient tombés en martyrs alors qu'ils s'efforçaient à rétablir la connexion Internet à Ghaza.

Outre les martyrs et les blessés palestiniens, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'élève à 42.519 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 42.519 martyrs et 99.637 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué samedi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, 19 palestiniens sont tombés en martyrs et 91 autres ont été blessés dans la bande de Ghaza, suite à trois massacres commis par les forces d'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures.

Un précédent bilan faisait état de 42.500 martyrs et 99.546 blessés.

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.

L'agression sioniste contre Ghaza a détruit 75 % des oliviers (rapport)

Un rapport palestinien sur les droits de l'homme a révélé, samedi, que l'agression sioniste contre la bande de Ghaza a détruit plus de 75% des oliviers de l'enclave palestinienne.

C'est ce qui ressort d'un rapport préparé par le Bureau national pour la défense du territoire, affilié à l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), pour souligner les effets dévastateurs de la guerre sur le secteur oléicole.

Le rapport explique que "dans la bande de Ghaza, la guerre a eu des effets dévastateurs sur le secteur oléicole. La guerre a détruit plus de 75 % des oliviers de la bande".

Le rapport poursuit : "Les souffrances des agriculteurs pendant la saison de récolte des olives de cette année sont plus graves que celles de l'année dernière".

Le document souligne que "l'olivier est devenu une cible claire de la politique de l'occupant et de ses colons en général, alors qu'après le 7 octobre 2023, il est devenu partie intégrante de la guerre brutale".

Il est indiqué également que "plus de 96 000 dunums (1 dunum équivaut 1000 mètres carrés) de terres cultivées en olives dans toute la Cisjordanie occupée ont été confisqués par l’occupation qui les a transformés en zones militaires fermées, ce qui a entraîné la perte d’une abondante récolte d’olives".

Selon les données de la Commission de résistance au mur, les colons ont mené 2 777 attaques en Cisjordanie depuis le début de la guerre contre Ghaza le 7 octobre 2023 jusqu'au 7 octobre".

Plusieurs pays occidentaux accusés à l'ONU de répression de manifestations propalestiniennes (rapport)

Plusieurs pays occidentaux - Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Belgique - ont été accusés vendredi à l'ONU d'avoir "durement" réprimé le droit de manifester pour la cause palestinienne, notamment au début de l'agression de la bande de Ghaza.

Dans un rapport présenté à l'Assemblée générale et à la presse, la rapporteure spéciale pour la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, Irene Khan, a aussi accusé l'entité sioniste de "graves attaques", contre les médias dans les Territoires palestiniens occupés, parlant notamment d'"assassinats ciblés de journalistes".

Cette avocate bangladaise en droits humains, experte "indépendante" de l'ONU depuis 2020, a reproché à "nombre de pays européens d'avoir imposé des mesures de restriction à la liberté d'expression, de répression de protestations contre le carnage à Ghaza et d'interdiction de manifestations propalestiniennes".

Et, a-t-elle insisté, "des manifestations sur des campus aux Etats-Unis ont été durement réprimées", en allusion à l'intervention fin avril de la police anti-émeute de New York pour déloger des dizaines de militants pro-palestiniens qui occupaient une partie de l'université Columbia.

Quant aux pays européens, Mme Khan a pris pour cible "l'Allemagne (qui) a imposé une interdiction totale des manifestations propalestiniennes en octobre dernier, et depuis lors, des restrictions à ces protestations dans diverses régions allemandes".

"Jamais sur des manifestations pour (l'entité sioniste), mais toujours sur des propalestiniennes", a-t-elle souligné.

"La France a essayé de prendre les mêmes mesures mais les tribunaux les ont rejetées ..", a poursuivi la juriste, citant encore "la Belgique et le Canada ayant adopté des positions identiques".

Au début de l'agression sioniste contre Ghaza il y a un an, le ministère français de l'Intérieur avait demandé que les manifestations propalestiniennes soient systématiquement interdites en raison de troubles potentiels à l'ordre public.

Mme Khan a aussi fustigé I'Entité sioniste pour de "graves attaques contre les médias dans les Territoires palestiniens occupés -- Ghaza, Cisjordanie et El Qods-Est -- les assassinats ciblés de journalistes, les détentions arbitraires, les dizaines de destructions d'infrastructures et d'équipements de la presse à Ghaza, le refus d'y laisser entrer la presse internationale".

"Le resserrement de la censure ... dans les Territoires occupés laisse penser que les autorités sionistes ont une stratégie pour faire taire le journalisme critique", a-t-elle conclu.

Ghaza : 33 martyrs dans une frappe sioniste à Jabalia

33 palestiniens sont tombés en martyrs dans une frappe sioniste sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa dans la nuit de vendredi à samedi citant la Défense civile.

"Le nombre des victimes s'élève à 33 martyrs et des dizaines de blessés", a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile.

Selon l'agence, une source médicale à l'hôpital Al-Awda a indiqué que son établissement avait reçu "22 martyrs et 70 blessés" à la suite de cette frappe ayant touché la zone de Tal az-Zaatar du camp de réfugiés palestiniens.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 42.500 martyrs et 99.546 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué vendredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, "62 martyrs et 300 blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la bande de Ghaza, suite à quatre massacres commis par l'occupation contre des familles palestiniennes au cours des dernières 24 heures".

Les autorités palestiniennes ont affirmé qu'"il y a encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les ambulances et les équipes de la Défense civile ne peuvent pas les atteindre".

Outre les martyrs et les blessés, le génocide sioniste qui se poursuit dans la bande de Ghaza depuis un an, a causé des destructions massives de bâtiments résidentiels et d'infrastructures et une famine meurtrière.