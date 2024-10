L'ancien chef de la lutte antidrogues au Mexique Genaro Garcia Luna a été condamné mercredi par la justice américaine à plus de 38 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et corruption, pour ses liens avec le puissant cartel de Sinaloa.

L'ancien ministre de 56 ans, qui avait été jugé coupable en février 2023 et incarcéré à New York, a été condamné à "460 mois de prison et deux millions de dollars d'amende" pour avoir prêté main forte une décennie durant au redoutable cartel mexicain "en échange de millions de dollars de pots-de-vin", a annoncé le parquet fédéral de Brooklyn.

Il est le plus haut responsable mexicain à avoir été jugé par la justice américaine, en guerre contre les cartels de drogue d'Amérique centrale et du Sud qui profitent de la complicité de ministres locaux pour inonder le marché nord-américain. Plusieurs barons du cartel de Sinaloa sont actuellement en prison aux Etats-Unis.