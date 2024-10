L'armée colombienne a abattu huit combattants de la principale faction dissidente des Farc mercredi dans le sud du pays, a annoncé le gouvernement, qui a intensifié ses opérations contre les rebelles dans plusieurs régions ces derniers jours.

"Après d'intenses combats, huit membres de ce groupe armé résiduel" de l'Etat-major central (EMC), ont été abattus à Solano, dans le département amazonien de Caqueta, a déclaré le ministère de la Défense sur son compte X.

Le ministère a précisé qu'au cours de l'offensive, "un mineur de 14 ans qui avait été recruté de force" par le groupe rebelle a été sauvé, et que l'opération représentait "un coup important porté aux capacités logistiques et opérationnelles" du groupe dans la région car des armes, des munitions et du matériel de camping ont été saisis.

L'armée a lancé samedi une vaste opération sur la petite ville d'El Plateado, dans le département du Cauca, un bastion de la dissidence de l'EMC dans le canyon del Micay, étroite vallée cernée par de hautes montagnes et place stratégique de la production de cocaïne.

Près de 1.400 militaires ont pris le contrôle de la ville, une opération présentée comme une grande victoire par le gouvernement "pour y rétablir la présence de l'Etat".