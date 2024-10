La 12e édition du Salon : "Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC 2024)" s'est ouverte lundi au Centre des conventions d'Oran (CCO).

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation économique a été supervisée par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, du Commissaire des énergies renouvelables et de l'éfficacité énergétique, Noureddine Yassaa, des Présidents directeurs généraux des groupes Sonatrach, Rachid Hachichi, et Sonelgaz, Mourad Adjal, ainsi que des ambassadeurs, des représentants du corps diplomatique en Algérie et le wali d'Oran, Saïd Sayoud.

Placée sous le thème : "Equilibrer les hydrocarbures et les énergies propres : vers un mix énergétique efficace", le salon verra la participation de grandes sociétés mondiales des secteurs pétrolier et gazier, ainsi que des fournisseurs de produits et services liés aux hydrocarbures et à l'énergie.

L'édition de cette année abordera plusieurs thématiques visant à catalyser la transformation énergétique mondiale et explore les défis et les opportunités liés à la transition énergétique, en mettant en lumière le rôle des énergies fossiles, notamment le gaz naturel dans le mix énergétique futur, selon les organisateurs.

Le NAPEC est "une plateforme internationale de haut niveau, regroupant les spécialistes du domaine de l'énergie et des hydrocarbures, à l'effet d'explorer les opportunités de mise en réseau, d'échanger des idées et de conclure des accords".

Il offre également aux représentants des gouvernements et des sociétés pétrolières nationale et mondiales, aux principales entreprises du secteur de l'énergie, et aux fournisseurs de solutions technologiques, l'opportunité de débattre des modalités d'accélération de la transformation énergétique, de réduction des émissions du carbone et de diminution de l'impact du changement climatique.

En outre, le salon constitue une plateforme exemplaire pour les leaders de l'industrie énergétique de présenter leurs dernières technologies et produits et d'établir des contacts avec les principaux acteurs de ce domaine.