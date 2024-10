Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme organisera, mardi à Alger, une exposition nationale pour la commercialisation des produits des femmes rurales, avec la participation de plusieurs femmes créatives originaires de différentes wilayas du pays, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Cette exposition qui sera organisée, trois jours durant, au Centre commercial de la Grande Poste, permettra de mettre en lumière les créations des femmes rurales qui, grâce au soutien de l'Etat, notamment en matière de formation, d'accompagnement et de financement, ont pu "développer leurs activités, promouvoir leurs produits et obtenir une reconnaissance tant au niveau local qu'international", a précisé le communiqué.

Elle vise également à "promouvoir les créations des femmes rurales dans divers domaines et à mettre en valeur leurs compétences", ajoute la même source, indiquant que le public "pourra acheter des produits naturels tels que le miel, l'huile d'olive, les figues et les fromages, ainsi que d'autres produits comme la poterie, les cosmétiques et les articles de décoration".

Le communiqué a rappelé, à cette occasion, les instructions données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Gouvernement à l'effet d'intensifier les efforts visant à encourager l'intégration de la femme dans le processus de production nationale, en particulier les femmes rurales et au foyer, ce qui a permis de lancer "un programme national sectoriel sous l'égide du ministère de la Solidarité nationale, avec la participation de tous les secteurs et acteurs concernés, pour créer des activités économiques et des micro-entreprises dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat féminin".

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou avait présenté "des chiffres sur le programme sectoriel conjoint de soutien aux femmes au foyer et aux femmes rurales pour leur intégration dans la production nationale, faisant savoir que 9.774 femmes avaient bénéficié de crédits de l'Agence nationale de gestion des microcrédits (ANGEM) et 175.303 autres de la formation professionnelle, tandis que le nombre d'artisanes s'élève à 139.514", selon la même source.