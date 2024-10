Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 42.065 martyrs et 97.886 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué jeudi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis cinq massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 55 martyrs et 166 blessés.

Un précédent bilan a fait état de 42.010 martyrs et 97.720 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Défense civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza: 28 martyrs dans un bombardement sioniste contre une école abritant des déplacés

Au moins 28 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, jeudi dans un bombardement par l'occupation sioniste d'une école abritant des personnes déplacées à l'ouest de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Ghaza, ont annoncé des sources médicales.

Selon ces sources citées par l'agence de presse Wafa, "28 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et 54 autres ont été blessés, à la suite du bombardement de l'école de Rafidah, qui abrite des personnes déplacées".

