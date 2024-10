Le Canada fournira 15 millions de dollars canadiens (11 millions de dollars américains) d'aide humanitaire supplémentaire pour soutenir les civils touchés par l'escalade sioniste au Liban, a annoncé mercredi le ministère canadien des Affaires étrangères.

"Le Canada est profondément alarmé par l'escalade rapide de la crise au Liban. Nous nous mobilisons pour assurer que le Canada soit là pour apporter l'aide indispensable au peuple libanais", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly dans un communiqué.

L'annonce de financement porte l'engagement d'aide du Canada aux civils libanais à 25 millions de dollars canadiens.

L'agression sioniste en cours a provoqué en un peu plus de deux semaines le déplacement d'au moins 1,2 million de personnes, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Selon un bilan communiqué mercredi soir par le ministère libanais de la Santé, 2.141 personnes sont tombées en martyrs et 10.099 autres ont été blessées depuis le début de l'escalade sioniste, le 8 octobre 2023.

l'éducation est interrompue pour 1,5 million d'enfants

La moitié des écoles publiques du Liban ont été transformées en abris pour les personnes déplacées de force par l'agression sioniste en cours, perturbant l'éducation de 1,5 d'enfants et augmentant la menace pour leur bien-être physique et mental à long terme, a déclaré l'ONG Save the Children.

S'appuyant sur les données du ministère libanais de l'Education, l'ONG a rapporté que "les frappes aériennes (de l'armée sioniste) ont forcé environ 40% des 1,5 million d'élèves du Liban à quitter leur domicile et ont reporté le début de l'année scolaire dans les écoles publiques du 14 octobre au 4 novembre".

Aussi, "au moins 500 écoles publiques, soit environ la moitié des écoles publiques du Liban, sont désormais utilisées comme abris collectifs, suite à l'escalade sioniste du 23 septembre qui a entraîné le déplacement de plus de 1,2 million de personnes, soit environ un cinquième de la population".

Save the Children a déclaré que les enfants au Liban ont été frappés par de multiples crises complexes pendant des décennies, sans pouvoir s'en remettre complètement, notamment la pandémie de COVID19, l'instabilité politique, l'explosion du port de Beyrouth, les ralentissements économiques et la grève des enseignants en 2023.

Erin Wall, conseillère technique en éducation chez Save the Children Liban, a affirmé que "l'éducation en temps de conflit joue un rôle crucial pour offrir aux enfants un sentiment de normalité et de routine, mais les écoles sont à nouveau fermées et la plupart des activités d'éducation non formelle ont été interrompues au cours des deux dernières semaines".

Cela, de son avis, "ne fait qu'ajouter à la détresse des enfants, car ils n'ont plus accès au réconfort de leurs amis et de leurs enseignants, à la structure d'espaces d'apprentissage sûrs et aux services de soutien habituels qu'ils peuvent trouver dans les écoles".