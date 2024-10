Le deuxième Salon international de l'investissement agricole et de la technologie (AGRI TECH EXPO), ouvert mardi à Annaba, constitue "une opportunité pour exposer les dernières innovations et technologies dans le domaine de l'agriculture en Algérie, et d'explorer les opportunités d'investissement offertes aux partenaires étrangers", ont estimé les participants à cette manifestation.

"Cette édition, dont la République islamique de Mauritanie, a été choisie comme invité d'honneur, enregistre une forte participation de start-up, et représente une réelle opportunité pour ces entreprises innovantes d'acquérir de l'expérience, de se lancer dans de nouveaux marchés et d'élargir leurs partenariats", a indiqué M. Salem Rabia, représentant de la boîte de communication "Incop Events", qui organise le salon du 8 au 10 octobre à Annaba.

Il a ajouté que ce salon international est marqué par la participation de 80 exposants de différentes wilayas du pays, dont des professionnels, des experts et des investisseurs dans le domaine agricole, et la présence des ambassadeurs en Algérie de 10 pays africains, ce qui en fait "un espace idoine pour lancer un partenariat économique dans les activités agricoles et débattre des cultures stratégiques et de l'agriculture saharienne".

Pour sa part, M. Mohamed Yazid Hambli, président de la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), a souligné que ce salon, auquel participent 25 Chambres de l'agriculture d'autant de wilayas, constitue "un espace de promotion de la coopération Sud-Sud selon le principe gagnant-gagnant" et de "développement d'un partenariat algérien avec les pays africains du Sahel dans le domaine agricole, ainsi que pour permettre aux investisseurs étrangers d'explorer les nombreuses opportunités offertes par l'Algérie qui a connu ces dernières années un développement important dans ce domaine".

M. Abdelkader Touissat, président du Conseil national interprofessionnel de la filière cameline, accompagné de deux chercheuses de ce conseil, Amina Aouachria d'El Oued, et Ouahiba Boukhari d'Ouargla, a indiqué, de son côté, que ce Salon international est aussi "une précieuse occasion pour présenter le pôle d'élevage camelin actif dans 26 wilayas algériennes".

Il a fait état, dans ce contexte, d'un "programme de commercialisation de la viande cameline à l'échelle nationale à des prix représentant la moitié de ceux pratiqués pour la viande ovine et bovine".

Lors de ce salon, la chercheuse Bouchera Guedouar a présenté son expérience innovante de production de fromage à base de lait de chamelle et organisé une dégustation de ce type de fromage, très appréciée des invités du salon.