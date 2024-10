La mobilisation des ressources financières et l'optimisation de leur affectation ont été au centre d'une réunion de coordination regroupant mardi à Alger l'ensemble des cadres du ministère des Finances, sous la présidence du ministre du secteur, Laaziz Faid.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre a permis de passer en revue plusieurs points essentiels, notamment l'évaluation du contrat de performance de l'inspection générale des finances (IGF), le suivi de l'état d'avancement des préparatifs d'élaboration de la loi de règlement budgétaire pour l'année 2023 qui sera établie pour la première fois conformément au disposition prévues par la loi organique relative aux lois de finances 18-15.

Lors de cette réunion, il a été évoqué également l'état de la coopération entre la Direction générale des impôts et la Direction générale du domaine national pour l'exploitation des données foncières, en vue de mieux asseoir la fiscalité foncière.

Divers exposés ont été présentés par les équipes concernées, mettant en lumière les avancées et défis auxquels ils sont confrontés, selon la même source.

Dans ce contexte, le ministre, cité dans le communiqué, a souligné "l'importance cruciale de la mobilisation des ressources, qu'elles soient fiscales, douanières ou domaniales, pour atteindre les objectifs fixés".

Il a, également, insisté sur la nécessité d'établir une feuille de route claire pour améliorer la collecte des ressources. Dans cette optique, il a plaidé pour l'instauration d'une culture et une éducation financières à travers une communication efficace, afin de sensibiliser chaque citoyen à sa contribution à la prospérité du pays, indique la même source.

Concernant l'exposé de l'IGF, quatre axes stratégiques, corrélés à des indicateurs de performance précis, ont été présentés, démontrant un état de mise en oeuvre considéré comme positif. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'étendue et de la qualité du contrôle de l'IGF, le suivi et la normalisation de l'activité, le soutien, l'appui et l'accompagnement des structures opérationnelles et du développement du système d'information de l'IGF.

M. Faid a conclu la réunion en affirmant "son engagement à poursuivre les efforts de réforme de tout le secteur notamment en matière de mobilisation des ressources et d'optimisation de leur affectation, dans un esprit de transparence et de responsabilité".