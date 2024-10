La sélection algérienne de football devra confirmer son statut de leader du groupe E, contre les "Eperviers" du Togo, jeudi soir au stade du 19-mai 1956 d'Annaba (20h00), pour le compte de la 3e journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2025.

Vainqueurs lors de leurs deux premiers matchs des qualifications face respectivement à la Guinée-équatoriale à Oran (2-0) et en déplacement devant le Libéria (3-0), les Verts espèrent rester sur la dynamique des succès et sceller la qualification devant le Le Togo, qui a aligné deux matchs nuls : à Lomé face au Libéria (1-1) et à Malabo devant la Guinée-équatoriale (2-2).

"Le Togo à la valeur pour jouer la 2e ou la 3e place du groupe. Ils ont réalisé une petite surprise en faisant match nul en Guinée-équatoriale (2-2), c'est une équipe courageuse qui a des qualités mais aussi des "Nous n'avons pas le temps de contrôler tout sur l'adversaire, je préfère me baser sur les qualités de mon équipe", a indiqué l'entraîneur national Vladimir Petkovic lors de la dernière conférence de presse, tenue jeudi dernier à la salle. du stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Après le match de jeudi, les coéquipiers de Ramy Bensebaïni se rendent à Lomé pour affronter le Togo, le lundi 14 octobre au stade de Kégué (17h00, heure algérienne), pour le compte de la 4e journée. Côté statistiques, il s'agit de la sixième confrontation officielle entre les deux sélections. Les "Verts" mènent au score avec trois succès contre une défaite, alors qu'un match s'est soldé par un nul. Dans les matchs amicaux, les deux Nations se rencontrent deux fois avec une victoire et une défaite des Algériens.

Le coach national a fait appel à 26 joueurs, dont 3 nouveaux : le gardien de but Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine), le défenseur Saâdi Redouani (USM Alger), et le milieu offensif Ibrahim Maza (Hertha Berlin/Allemagne). Sur le plan de l'effectif, l'équipe nationale sera privée des services du défenseur Youcef Atal (Al-Sadd SC/ Qatar) et du milieu de terrain Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), blessés.

Pour sa part, le sélectionneur du Togo, Nibombé Daré, a annoncé la couleur en visant la victoire : "L'objectif est de jouer notre chance à fond sur les deux confrontations. On joue pour gagner. Tout cela reste un match de football, il n'y a rien d'impossible. On veut aller chercher les six points par rapport à ces deux prochains matchs", a-t-il déclaré vendredi dernier en conférence de presse.

Les "Eperviers" devront faire sans l'apport de leur gardien N.1 Geoffrey Agbolossou (FC Balagne/ France), blessé au genou, et remplacé par Mahadiou Sama de l'ASKO de Kara (Div.1 togolaise). En prévision de cette première manche, les Togolais ont réalisé une mini-stage à Tunis pour mettre en place le dispositif tactique pour contrer les Verts.

La rencontre Algérie-Togo sera dirigée par un trio arbitral malien conduit par Boubou Traoré, assisté de ses compatriotes Modibo Samaké (1er assistant) et Amadou Belly Guissé (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Malien Richard Kamaté. L'autre match du groupe E oppose vendredi la Guinée-équatoriale au Libéria au stade de Bata (14h00, heure algérienne).

Au terme des deux premières journées disputées en septembre, l'Algérie est leader du groupe E avec 6 points devant le Togo (2 pts), alors que le Liberia et la Guinée-équatoriale ferment la marche avec un point. Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.



Du travail technico-tactique au menu des Verts mardi soir

La sélection algérienne de football a effectué une nouvelle séance d’entraînement mardi soir au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger) en prévision de son match face au Togo, jeudi (20h00) au stade du 19-mai 1956 d'Annaba (20h00), pour le compte de la 3e journée (Gr.E) des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2025, indique la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Cette séance qui a débuté à 18h00 sur l’un des terrains du centre technique national de Sidi Moussa, fut intense et consacrée essentiellement au travail technico-tactique, en présence de tous les joueurs exceptés, Jaouen Hadjam et Ibrahim Maza, qui ont eu droit à un travail spécifique à la salle de gym, souligne la FAF. Cette deuxième séance d’entraînement a été précédée d’une zone mixte. Cinq joueurs, en l’occurrence : Ahmed Touba, Badredine Bouanani, Ibrahim Maza, Oussama Benbot et Saâdi Radouani ont répondu aux questions des nombreux journalistes présents.

Pour la journée de ce mercredi, les Verts rallieront la ville d’Annaba en fin de matinée et effectueront une dernière séance d’entraînement à partir de 18h00. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral malien conduit par Boubou Traoré, assisté de ses compatriotes Modibo Samaké (1er assistant) et Amadou Belly Guissé (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est le Malien Richard Kamaté.

L'autre match de ce groupe E oppose vendredi la Guinée-équatoriale au Libéria au stade de Bata (14h00, heure algérienne). Au terme des deux premières journées disputées en septembre, l'Algérie trône en tête du groupe E avec 6 points devant le Togo (2 pts), alors que le Liberia et la Guinée-équatoriale ferment la marche avec un point. Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Les dix derniers matchs de l'Algérie avant le match face au Togo

Les dix dernières rencontres de l'Algérie avant le match contre le Togo, jeudi au stade du 19-mai 1956 d'Annaba (20h00), pour le compte de la 3e journée (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations-2025 de football :

10 septembre 2024 à Monrovia (CAN-2025 - Qualifications)

Libéria - Algérie 0-3

Buts : Gouiri (17e), Zorgane (25e), Bounedjah (80e)

6 sept 2024 à Oran (CAN-2025 - Qualifications)

Algérie - Guinée équatoriale 2-0

Buts : Aouar (70e), Gouiri (90e+5)

10 juin 2024 à Kampala (Mondial-2026/ Qualifications)

Ouganda-Algérie 1-2

Buts : Aouar (46e), Benrahma (57e)

6 juin 2024 à Alger (Mondial-2026/ Qualifications)

Algérie - Guinée 1-2

But : Yasser Baldé (52e, c.s.c)

26 mars 2024 à Alger (amical-tournoi Fifa séries 2024) :

Algérie - Afrique du Sud 3-3

Buts : Benzia (21e, 70e), Brahimi (52e)

22 mars 2024 à Alger (amical-tournoi Fifa séries 2024) :

Algérie - Bolivie 3-2

Buts: Gouiri (43e), Benzia (79e), Mandi (90e+4)

23 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023/ Côte d'Ivoire) :

Algérie - Mauritanie 0-1

20 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023/ Côte d'Ivoire) :

Algérie - Burkina Faso 2-2

Buts : Bounedjah (51e, 90e+5)

15 janvier 2024 à Bouaké (Phase finale CAN-2023/Côte d'Ivoire):

Algérie - Angola 1-1

But : Bounedjah (19e)

9 janvier 2024 à Lomé/Togo (amical) :

Algérie - Burundi 4-0

Buts : Bounedjah (2e), Mahrez (39e), Slimani (87e), Amoura (90e+3).

Bilan en 10 matchs : 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites

Buts marqués : 21/ Buts encaissés : 12