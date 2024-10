Même si, sur le papier, le match de ce soir entre le Paradou Athlétique et l’olympique Akbou paraît déséquilibré, la mésaventure qu’avait failli connaître le PAC contre la formation de Djurdjura imposerait une certaine méfiance de la part des locaux.

Face à un adversaire aux abois et qui reste sur une défaite à domicile contre la JSK, les camarades de Sais doivent faire preuve de vigilance d’autant plus qu’ils restent sur une contre-performance au stade 20Aout.

Battus par la JSK, et un match nul contre le MCA, les hommes de Djiadi savent qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur, les Akbouciens veulent confirmer ce regain de forme en s’imposant ce soir face au Paradou Athlétique. Cette journée sera marquée par PAC et Akbou. Vainqueurs face à la JS Saoura lors de la 3e journée du championnat, leur second succès de la saison, les Akbouciens abordent cette 4e journée avec un trop-plein de confiance. Ils devront défier la coriace PAC chez elle au stade DU 20 Aout -ALGER. Dans ce sens, ils devront confirmer cette nouvelle ère depuis leur stage de linter saison les poulains de Karim Takka veulent confirmer leur bonne santé. Autrement dit, l’O Akbou a enchaîné deux victoires et une courte défaite en trois rencontres.

Les bleu et blanc doivent obtenir un bon résultat à Alger et pourquoi pas prendre la tête du classement du championnat de ligue 1 Mobilis qui va tout faire pour prendre provisoirement la tête du classement de la Ligue1, sachant que le leader l’USMA sera en appel du côté De Mostaganem mais cette rencontre et reporter a une date ultérieur par ailleurs la formation de Djurdjura accueillera les Sanafir Au Stade Hocine Ait Ahmed de Tizi Ouzou samedi prochaine. Mais demain l’adversaire sera d’un autre calibre, à savoir un sérieux prétendant pour une place sur le podium. Mais cela n’empêchera pas les Paciste de viser la victoire par la stature du club qui n’a certes pas bien entamé sa saison, mais qui cherche à confirmer son redressement commençant par cette rencontre face a olympique Akbou demain au stade du 20 Aout.

F. Y

LACHHAB Fouad : Milieu de terrain Olympique Akbou «Pas question de céder le moindre point à notre adversaire»

Irréprochable depuis le début de la saison, Lachhab Fouad, à l’instar de ses partenaires, ne désire que la victoire pour revenir dans le haut du tableau.

Comment est l’état d’esprit du groupe à quelques heures de la reprise du championnat ?

llOn s’est tous biens préparés sous la houlette de l’entraineur Bouakaz pour ce match contre PAC. On ne veut rien négliger pour éviter toute désillusion aux conséquences fâcheuses.

Que connaissez-vous de votre futur adversaire ?

llAttention, le PAC est une équipe qui pratique du beau football même si elle est lanterne rouge du championnat. C’est une équipe qui recèle en son sein des joueurs de métier comme Boulbina. C’est pour cela qu’il ne faut pas se fier au classement qui ne veut strictement rien dire, car il suffit d’une victoire pour que le PAC se relance. Il faudra éviter qu’on leur donne cette opportunité de faire de nous le match référence.

Les supporters craignent que vous abordiez ce match avec un excès de confiance qui pourrait vous jouer des tours.

llVigilance et concentration seront les maîtres mots. Pour nous, il est hors de question de tomber dans le panneau. Nous aborderons cette rencontre avec une envie de faire très vite la différence car il est hors de question pour nous de céder le moindre point à notre adversaire.

Mais, pour cela, il faut être plus réaliste que lors des précédents matches disputés Au stade Hocine Ait Ahmed.

llContre la JSK, nous avons eu des occasions qu’on n’a pas su matérialiser. Eh bien, cette fois-ci, je suis persuadé qu’avec le boulot que nous avons accompli, on parviendra à retrouver toute notre force offensive à l’extérieur.

Entretien réaliser par : F Yanis