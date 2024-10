Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a été reçu, jeudi au troisième et dernier jour de sa visite officielle en Italie, par le ministre italien de la Défense, M. Guido Crosetto, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

"Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, sur invitation de l’Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Chef d'Etat-major italien de la Défense, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a été reçu ce jeudi 3 octobre 2024, par le ministre italien de la Défense, Monsieur Guido Crosetto, en présence de l'Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Chef d'Etat-major italien de la Défense", précise la même source.

Lors de cette rencontre, les deux parties "se sont félicitées du niveau d'excellence de la coopération militaire bilatérale entre les deux pays amis, qui reflète l'entente et la grande confiance qui distinguent les relations algéro-italiennes à plus d'un titre".

Les deux parties ont également passé en revue "le développement de la situation et les mutations géopolitiques prévalant dans les zones d’intérêt commun".

Le Général d'Armée a fait part à son hôte de "ses vifs remerciements pour l'accueil et les marques d'hospitalité qu'il a reçus, avant de lui transmettre les salutations du président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier aux efforts visant à élever les relations algéro-italiennes, dans tous les secteurs, aux plus hauts niveaux, particulièrement dans les domaines liés à la coopération militaire bilatérale".

Le Général d'Armée a également passé en revue "les domaines de la coopération bilatérale, laquelle connait une dynamique positive et enregistre des résultats tangibles, à la faveur de la ferme volonté des dirigeants des deux pays de l'élever au niveau d'un partenariat stratégique global".

De son côté, le ministre italien de la Défense a exprimé "sa grande satisfaction de recevoir la délégation militaire algérienne et sa confiance en la capacité des deux pays amis à bâtir un partenariat solide et mutuellement bénéfique, notamment dans les domaines de la sécurité et de la défense".

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques.

Par la suite, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a effectué une visite à l'entreprise italienne Leonardo SPA, "une des entreprises leader en Europe dans l'industrie de défense et les technologies de pointes, qui propose une gamme varié de solutions militaires, notamment dans les domaines de l’aéronautique, l’aérospatial et les systèmes de défense terrestres et navals", note la même source.

Le Général d’Armée a reçu "d'amples explications sur les technologies et systèmes de défense modernes qu'offre l’entreprise italienne dont les responsables ont fait part de leur intérêt à consolider leur partenariat avec l'Algérie dans les différents volets des industries militaires".

Le Général d'Armée s'est rendu également au siège de l'entreprise Fincantieri, "spécialisée dans l'industrie militaire navale", où il a suivi "une présentation retraçant l'histoire du partenariat naval entre l'Algérie et l'Italie, avant de s'enquérir des capacités de production de cette entreprise dans le domaine de la construction des navires de guerre et des équipements militaires navals, ainsi que des techniques modernes qu'elle propose".

A cette occasion, les deux parties ont exprimé leur souhait de "consolider la coopération bilatérale".

Le Président-directeur général de l'entreprise, M. Biagio Mazzotta a affirmé, à cet effet, que l'Algérie constitue "un partenaire fiable et sérieux sur les plans régional et international".

A l'issue, les deux parties ont discuté "des moyens permettant un transfert de technologie outre l'intensification d'échange d'expertise entre les ingénieurs militaires et les techniciens des deux pays", conclut le communiqué.