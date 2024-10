Les travaux de la réunion des ministres de l'Intérieur du Groupe des sept (G7), regroupant les 7 principales puissances industrielles mondiales, ont débuté, jeudi à Mirabella Eclano (Italie), avec la participation de l'Algérie, représentée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad.

Cette réunion, qui se déroulera deux jours durant, sera consacrée à l'examen de plusieurs questions relatives à la sécurité, à la migration clandestine et à la lutte contre la cybercriminalité.

L'Italie assure cette année la présidence tournante du G7, qui compte également les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne et le Canada.

Merad rencontre son homologue libyen

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a rencontré, vendredi en Italie, son homologue libyen, Imed Mustapha Trabelsi.

Lors de cette rencontre organisée en marge de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7, tenue à Mirabella Eclano en Italie, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les perspectives de coopération et d'échange d'expertise entre les deux pays, notamment dans le secteur de l'Intérieur Ils ont également évoqué les différentes questions d'intérêt commun, notamment en matière de sécurité, ainsi que les voies et moyens de renforcer les perspectives de coopération et d'échange d'expertise entre les secteurs de l'intérieur des deux pays.