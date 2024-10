La chercheuse et astrophysicienne mexicaine, Itziar Aretxaga, a souligné mardi à Alger l'importance de l'exploration spatiale dans la compréhension des dimensions de l'univers à travers l'observation des galaxies par des instruments développés et adaptés.

Organisée par l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AST), à l'occasion de la "Semaine mondiale de l'Espace", initiative des Nations Unies (ONU), observée chaque année du 4 au 10 octobre, Itziar Aretxagala a présenté un exposé sur les dimensions de l'univers à travers l'observation et l'exploration des galaxies.

En présence d'un public initié, étudiants et chercheurs au Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), la conférence sous le thème des "galaxies et des périphéries de l'univers visible et au-delà" a abordé l'importance de l'exploration spatiale dans la compréhension et la découverte des galaxies à grande distance.

La directrice de l'Institut national d'astronomie optique (INAO) au Mexique, a passé en revue l'histoire de la formation stellaire et des étoiles dans l'Univers et la contribution des galaxies à la formation des étoiles riches en poussières dans les champs extragalactiques profonds.

Membre de l'Académie mexicaine des sciences et de l'Académie mondiale des sciences de l'Unesco, Itziar Aretxaga a présenté également des relevés de cartographie, réalisés par la nouvelle caméra d'imagerie et de polarimétrie "ToITEC" du Grand télescope millimétrique (LMT) -mis en service au Mexique fin 2010- pour découvrir des échantillons de dizaines de milliers de galaxies poussiéreuses.

Pour sa part, Nassim Seghaouni, directeur de recherches au Craag, a rappelé que le coup d'envoi de la 45ème édition de l'Ecole internationale de l'astronomie, a été donné le 15 septembre dernier avec la participation d'étudiants et chercheurs en astronomie.

Evoquant la création d'un Observatoire national d'astronomie à Khenchela, M. Seghouani a indiqué que ce projet, mené par le Craag, permettra à l'Algérie de "développer l'observation spatiale" à travers des instruments d'exploration et de surveillance développés.

Proclamée en 1999 par les Nations Unies, la "Semaine mondiale de l'Espace" est un évènement célébré dans de nombreux pays pour marquer la contribution des sciences et des technologies spatiales à l'amélioration de la condition humaine.