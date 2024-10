Le télescope spatial James Webb a permis de découvrir du dioxyde de carbone à la surface gelée de Charon, la plus grande lune de Pluton, ont annoncé des chercheurs mardi dans une étude dans Nature Communications.

Cette découverte, avec celle d'un autre élément chimique, du peroxyde d'hydrogène, doit aider à comprendre comment ces mondes glacés ont évolué, aux confins du système solaire.

Pluton a longtemps été considérée comme la neuvième planète de ce système.

Jusqu'à la découverte d'astres similaires dans une région au delà de Neptune, la ceinture de Kuyper, qui l'a vue ravalée au rang de planète naine en 2006.

Ces objets sont des "capsules temporelles nous permettant de comprendre la formation du système solaire", a déclaré à des médias Silvia Protopapa, du Southwest Research Institute dans l'Etat du Colorado (Etats-Unis).

Charon offre une vue inégalée sur ces mondes car à la différence des autres astres de la ceinture de Kuyper, Pluton inclus, sa surface n'est pas voilée par des glaces très volatiles comme le méthane, a aussi expliqué cette première autrice de l'étude.

Charon, la plus grande des cinq lunes de Pluton, avec un diamètre d'environ 1.100 km, a été découverte en 1978. En la survolant en 2015, la sonde New Horizons de la Nasa a montré une surface couverte de glace d'eau et d'ammoniaque, supposées lui donner un aspect rouge et gris. Elle a aussi montré des remontées de matière depuis le sous-sol.