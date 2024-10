Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé mardi depuis Bordj Bou Arreridj la nécessaire adéquation des spécialités de formations ouvertes avec les besoins du marché de l’emploi et l’exploitation optimale des équipements et grands moyens dont dispose le secteur.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de réviser la carte de formation de sorte à l’adapter à la spécificité économique de chaque région du pays et de poursuivre les campagnes de sensibilisation pour attirer le plus grand nombre de stagiaires tout en incitant les jeunes à effectuer des formations pratiques à l’instar de celles proposées par l’Institut spécialisé de formation professionnelle d’Essania (Oran) en électricité automobile en vertu de partenariats économiques passés par le secteur dans le domaine de l’industrie automobile.

Il s’est enquis à l’occasion des préparatifs de la prochaine rentrée de formation (session d’octobre 2024) et de l’état des équipements pédagogiques des ateliers dans plusieurs établissements de son secteur, dans les communes de Djaafra, Bordj Zemoura, Hasnaoua, Ras El Oued et au chef-lieu de wilaya, exprimant son "mécontentement" de l’état de certains équipements et de "l’absence de l’esprit d’initiative et de responsabilité des gestionnaires".

Le ministre a exhorté les cadres du secteur à apporter un nouveau souffle en attirant les jeunes par tous les moyens offerts, en encourageant les formations résidentielles et en accélérant le transfert des équipements stockés et inexploités dans le pays vers les centres de formation qui en ont besoin à Bordj Bou Arreridj en recourant à la plateforme numérique "Tasyir" spécialisée dans la gestion financière et pédagogique des établissements de formation du pays outre le renforcement de la coordination avec les présidents des Assemblées populaires communales (APC).

M. Merabi a présidé au terme de sa visite en compagnie du wali de Bordj Bou Arreridj, Kamel Nouicer la signature de conventions de partenariat entre la direction du secteur et plusieurs opérateurs économiques pour attirer les diplômés du secteur et renforcer le marché de l’emploi.