La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a présidé, mardi à Alger, la cérémonie de célébration de la Journée internationale des personnes âgées, sous le slogan "personnes âgées: protection, accompagnement et insertion".

Dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie abritée au Foyer pour personnes âgées de Dely Ibrahim, Mme Krikou a souligné "l'intérêt particulier" que l'Etat accorde aux personnes âgées, à travers les programmes tracés et l'arsenal juridique visant à les protéger, à les promouvoir et à assurer leur prospérité, rappelant les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont la revalorisation de la pension de retraite et de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS).

Indiquant que le ministère s'attelait à réviser la loi relative à la protection des personnes âgées et à l'enrichissement de ses textes à même de l'adapter aux exigences actuelles de cette catégorie, la ministre a relevé les mesures adoptées au niveau du secteur, pour la prise en charge psychologique et sociale des personnes âgées.

La même responsable a en outre rappelé les plateformes numériques lancés par le ministère, à l'instar de la plateforme électronique de signalement des personnes âgées en situation de détresse, en vue d'assurer l'efficience de la prise en charge de cette catégorie de la société.

A cette occasion, la ministre a donné le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation aux risques du cancer du sein, organisée par les cellules de proximité de solidarité, en coordination avec les services du secteur de la santé, à travers les différentes wilayas et avec la participation des associations activant dans ce domaine.

De son côté, le recteur de Djamaâ El Djazaïr, Mohamed Al Mamoun Al Kassimi Al Hoceini a souligné l'importance de cette rencontre qui représente, "une occasion pour rappeler la place dont jouissent les personnes âgées au sein de la société et l'importance de leur prise en charge dans le cadre de la solidarité et de la cohésion sociale", saluant les efforts de l'Etat dans la prise en charge et la protection de cette catégorie.

Pour sa part, le président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, Pr. Adda Bounedjar, a mis en avant l'importance du dépistage précoce afin d'éviter les stades avancés de cette maladie et de garantir la guérison, relevant à ce propos la nécessité d'assurer "une prise en charge particulière" de la catégorie des personnes âgées dans ce domaine.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté des représentants d'organismes nationaux, de secteurs ministériels et de parlementaires, les efforts de l'Etat en matière de protection juridique et de prise en charge sociale sanitaire des personnes âgées ont été présentés, ainsi que les moyens mis en place pour insérer cette catégorie sur le plan socioéconomique.