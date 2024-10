"Le robot sauvage", fresque de science-fiction du studio d'animation DreamWorks, est arrivé en tête du box-office nord-américain ce week-end, très loin devant "Megalopolis" de Francis Ford Coppola, selon les estimations dimanche du cabinet Exhibitor Relations.

Dans ce long métrage d'animation, le robot Roz -- dont la voix anglaise est incarnée par l'actrice oscarisée Lupita Nyong'o -- se retrouve sur une île inhabitée à la suite d'un typhon. Pour survivre, elle se lie d'amitié avec les animaux de la forêt.

Ce film aux paysages luxuriants, qui privilégie la musique aux dialogues, a engrangé 35 millions de dollars de recettes au Canada et aux Etats-Unis pour son premier week-end dans les salles obscures.

"Megalopolis", le pari fou de Francis Ford Coppola, n'arrive lui qu'en sixième position avec quatre millions de dollars de recettes, sur un budget de 120 millions. L'auteur de la trilogie "Le Parrain" et d'"Apocalypse Now" y a investi une partie de sa fortune et le voit comme son ultime chef-d'oeuvre, mais la critique l'avait déjà très fraîchement accueilli à Cannes.

Sur le podium en seconde place, "Beetlejuice Beetlejuice" de Tim Burton et son royaume des morts continue d'envoûter le public après un début en salles exceptionnel, engrangeant ce week-end 16 millions de dollars de recettes, pour un total de 250 millions de dollars depuis sa sortie.

En troisième position, "Transformers: Le Commencement" avec 9,3 millions de dollars de recettes. Josh Cooley, le réalisateur de Toy Story 4, revient à l'univers de la planète Cybertron avec ce long-métrage dont l'histoire se situe avant la série de films des "Transformers".

Le film d'action indien "Devara Part 1" se hisse à la quatrième place, avec 5,6 millions de dollars de recettes.

Complétant ce top 5, l'angoissant remake américain du film dano-néerlandais "Ne dis rien" récolte 4,3 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "Megalopolis" (4 millions de dollars)

7. "Deadpool et Worlverine" (2,7 millions de dollars)

8. "Mon futur moi" (2,2 millions de dollars)

9. "Mother land" (2,2 millions de dollars)

10. "The substance" (1,8 millions de dollars).