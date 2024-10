Une opération de réhabilitation de cinq (5) structures culturelles dans la wilaya de Ghardaia sera prochainement lancée, a-t-on appris lundi de la direction locale de la culture et des arts.

Cette opération de réhabilitation qui a nécessité une enveloppe de 140 millions de DA, a pour objectif de redonner à ces structures dégradées leurs rôle et place d'antan, a-t-on souligné.

Elle touchera le complexe culturel de la commune de Daya Bendahoua, qui s’étale sur une superficie de 4.700 m2, et englobe une salle de conférences de 200 places, une médiathèque, une salle de musique, des ateliers dédiés aux activités culturelles et artistiques et un espace de détente et de loisirs, a précisé à l’APS, l'architecte des biens culturels immobiliers, Rabah Cherak.

Elle concerne également la rénovation intérieure et extérieure de la bibliothèque de lecture publique de la commune de Guerrara et celles d’Oued Nechou et Bouhraoua (commune de Ghardaia), ainsi que le centre d'interprétation des biens culturels figure parmi les structures culturelles qui s’occupent de la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la région, a-t-il encore fait savoir.

Ces structures, devant être réceptionnées durant l’année 2025, contribueront, une fois opérationnelles, à promouvoir la scène culturelle et artistique de la région, a-t-on signalé de même source.