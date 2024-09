Un accord de partenariat a été signé, lundi à Alger, entre la Caisse nationale des Assurances sociales (CNAS) et l'Hôpital Universitaire de Bruxelles (Belgique).

L'accord a été signé par le Directeur général de la CNAS, Nadir Kouadria et le Directeur général de l'Hôpital Universitaire de Bruxelles (HUB) Renaud Witmeur, sous la supervision du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, et de l'Ambassadeur de Belgique en Algérie, Jean-Jacques Quairiat.

S'exprimant à cette occasion, M. Bentaleb a indiqué que ce partenariat s'inscrivait dans le cadre "des efforts des autorités algériennes visant à améliorer la qualité de la prise en charge médicale des citoyens, soulignant qu'il tendait à renforcer la collaboration et l'échange dans le domaine médicale entres les deux pays et à bénéficier des avancées des expertises médicales en Belgique, outre l'acquisition de compétences médicales dans divers domaines, dont la pédiatrie, l'oncologie, et la chirurgie cardiaque.

Et d'ajouter, "l'accord comprend des clauses relatives à la formation et au transfert de la technologie, à travers la mise en place d'un programme d'action commun en coordination avec le secteur de la santé et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, qui se focalisera, dans un premiers temps, sur la médecine nucléaire, l'oncologie, et la pédiatrie.

A cette occasion, le ministre a mis en avant les efforts nationaux consentis dans le domaine sanitaire, "qui ne cesse de se renforcer par des réalisations traduisant la volonté de l'Etat et de son engagement à garantir, au citoyen, une prise en charge sanitaire qualitative, en témoignent les développements importants dans le domaine de la santé".

De son côté, l'ambassadeur belge s'est félicité des relations des deux pays, soulignant l'importance de cet accord qui est à même de contribuer au renforcement de l'échange des expertises entre les deux parties en la matière.

La délégation belge représentant le HUB à la cérémonie de signature de cet accord, rendra visite à la clinique médico-chirurgicale infantile de Bou-Ismaïl (Tipasa) et au CHU "Mohamed-Lamine Debaghine" à Alger afin de s'enquérir de l'expérience algérienne et des moyens disponibles en la matière.