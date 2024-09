La 3ème édition du Salon international du laboratoire et de l'imagerie médicale (ImLab) se tiendra du 23 au 26 octobre 2024 au Palais des expositions (Alger) sous le thème "diagnostic connecté vers une médecine 4.0".

"Plus de 200 firmes nationales et étrangères en provenance de 24 pays, dont des leaders mondiaux de l'équipement et de solutions de diagnostic, vont exposer leurs dernières innovations", a indiqué la responsable de ce Salon, Yasmine Chaouche, lors d'une conférence de presse organisée lundi à Alger.

Elle a souligné que l'édition de cette année "se penchera sur l'innovation et sera question de mettre en avant le diagnostic connecté et les innovations technologiques qui transforment le secteur de la santé".

Ce Salon sera également l'occasion de "découvrir, en avant-première, ces technologies qui façonnent l'avenir du diagnostic médical et bénéficier d'offres spéciales pour l'acquisition de ces équipements" et permettra aussi de "favoriser les échanges entre les professionnels de la santé et les experts en technologie pour la création de partenariats dans ce domaine", a-t-elle ajouté.