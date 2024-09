Une journée de formation à la lutte contre les maladies fongiques des céréales et légumineuses a été organisée lundi à Constantine au profit de 60 agriculteurs.

Cette journée organisée à l'Université Frères Mentouri (Constantine 1) aborde les thèmes de la lutte contre les maladies touchant les céréales dont la rouille, l'oïdium et les divers champignons ainsi que les méthodes d'amélioration des rendements des légumineuses, a précisé, Nesrine Belkhiri, experte en agriculture à la chambre de l'agriculture de la wilaya de Constantine.

La rencontre porte aussi sur les méthodes de prévention efficaces et les pratiques culturales saines pour réduire les risques des maladies végétales et sur le développement des performances des agriculteurs dans le domaine de la culture des légumes secs, selon la même source.

La journée constitue également une opportunité d'échange des expériences entre les agriculteurs et d'initiation à la connaissance des maladies affectant les céréales, leurs causes et les procédés de prévention, a-t-on indiqué.