Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a salué, lundi, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, les mesures prises par l'Etat au profit de cette catégorie, notamment le mécanisme de médiation sociale et familiale.

Dans un message adressé à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le CNDH a salué "le succès du mécanisme de médiation sociale et familiale", citant à cet égard les rapports du ministère de la Solidarité nationale qui "font ressortir une baisse du nombre de personnes âgées dans les centres spécialisés relevant du secteur, grâce à l'insertion familiale et sociale dont elles ont bénéficié dans le cadre de cette mesure".

Le CNDH a rappelé, dans ce contexte, l'initiative des pouvoirs publics concernant le projet d'amendement de la loi 10-12 du 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées, précisant qu'il comptait "soumettre des propositions pour enrichir ce texte de loi" afin qu'il soit adapté aux exigences actuelles en matière des droits de l'Homme au profit des personnes âgées.

Parmi les efforts à saluer, la CNDH a évoqué "la création depuis 2021 de fermes pédagogiques et de jardins, qui concernent aujourd'hui presque tous les centres spécialisés pour personnes âgées relevant du secteur de la Solidarité nationale".

Cela étant, le plus grand défi pour les personnes âgées reste le domaine de la santé, a fait observer le conseil, expliquant que "malgré les progrès enregistrés, l'ambition demeure de réaliser un bond qualitatif plus important pour répondre plus efficacement aux besoins de cette catégorie vulnérable de la société en matière de santé", notamment à travers l'introduction de la gériatrie comme spécialité "suivant les normes et les avancées scientifiques réalisées dans ce domaine dans les pays développés".

Pour le CNDH, cette question s'imposera encore plus dans les années à venir en Algérie, où l'espérance de vie dépasse 75 ans.

D'ailleurs, selon les dernières statistiques de l'Office national des statistiques (ONS), la proportion de personnes âgées "représentera 14,71% de la population totale en 2030 et plus de 22% en 2050".

Aussi, le CNDH a-t-il souhaité voir les efforts nationaux consentis dans se sens être axés sur "le renforcement des systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées", qui est le thème choisi cette année par les Nations Unies pour la célébration de la Journée internationale des personnes âgées.