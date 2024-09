Le long-métrage "196 mètres/Algiers" du réalisateur Chakib Taleb-Bendiab, ayant été dernièrement sélectionné pour représenter l'Algérie à la 97e édition des Oscars, dans la catégorie du "meilleur film international", a été projeté, samedi en avant-première, à la salle Ibn Zaydoun (Alger).

Financée par le ministère de la Culture et des Arts, l'œuvre, premier long-métrage du réalisateur Taleb-Bendiab, traite le phénomène du kidnapping, à travers l'histoire de l'enlèvement puis la libération d'une jeune fille après une enquête policière.

Plusieurs acteurs sont à l'affiche dont Hichem Mesbah, Meriem Medjkane, Ali Namousse et Nabil Asli.

Le Film commence par le kidnapping de Manel, une certaine nuit, dans le quartier populaire où elle habite, au cœur d’Alger. Son enlèvement fait l’objet d’une enquête menée par un inspecteur de police, Samy (Nabil Asli), et une psychologue, Dounia (Meriem Medjkane) qui finissent par la libérer et élucider le mystère de plusieurs affaires d’enlèvements et de meurtres.

D'une durée de 90 minutes, ce film dont le tournage avait commencé en 2022 à Alger, a récemment remporté le grand prix du festival international de cinéma du Rhode Island (Etats-Unis) où il a été projeté en avant-première mondiale.

Né en 1982, Taleb-Bendiab avait réalisé plusieurs courts-métrage dont le documentaire "Averroès, un lien civilisationnel" (2011), et les deux films "Sang-froid" (2013) et "Black spirit" (2018), qui ont participé à plusieurs festivals en Algérie et à l'étranger.

La Commission algérienne de sélection des œuvres pour les Oscars, chargée par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et en collaboration avec le CADC, avait annoncé récemment la sélection du long-métrage "196 mètres/Algiers", pour représenter l'Algérie à la 97e édition des Oscars, dans la catégorie du "meilleur film international",

Les films internationaux retenus dans cette catégorie seront annoncés dans une première liste le 17 décembre prochain, puis dans une liste définitive de 5 films le 17 janvier 2025, qui seront en lice pour le prix. Le vainqueur sera annoncé le 3 mars 2025, date de la remise des Oscars.

Le Festival d’Oran international du film arabe revient dans une édition exceptionnelle (commissaire)

Le commissaire du Festival d’Oran international du film arabe (FIOFA), l’artiste Abdelkader Djeriou a affirmé, samedi à Oran, que cette manifestation, dont la douzième édition se tiendra du 4 au 10 octobre prochain, revient en force et sera exceptionnelle.

Animant une conférence de presse, M. Djeriou a présenté les grandes lignes de ce festival, soulignant que cet évènement culturel algérien constitue une fenêtre et un acquis pour les cinéastes arabes et un espace d’échange d’idées et d’opinions.

"La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji tient à ce que cette manifestation, qui porte à la fois une dimension arabe et internationale, reprenne sa place dans le gotha cinématographique après six ans d'interruption", a-t-il ajouté.

La nouveauté de cette édition réside dans la présence d'artistes ayant une longue carrière dans le cinéma et un programme distingué qui comporte la présentation d'œuvres de fiction, une première dans le monde arabe et africain, dont la plupart sont nouvelles, a-t-il indiqué, affirmant que "cette édition sera particulière".

Et de préciser que la soirée d'ouverture sera marquée par un hommage particulier au réalisateur de renommée international, Mohamed Lakhdar Hamina, lauréat de la Palme d'Or, au réalisateur international Costa Gavras, à son épouse, la productrice Michelle Gavras et au grand artiste égyptien Mahmoud Hamida.

En solidarité avec le peuple palestinien, est programmé un focus intitulé "La distance zéro... de Ghaza à Oran", comportant la projection de 22 films réalisés et produits dans la bande de Ghaza par des cinéastes défiant l'entité sioniste et toutes les circonstances pour faire entendre leur voix, a indiqué Abdelkader Djeriou.

"La projection de ces films le 7 octobre prochain, à l'occasion du premier anniversaire du déluge d'El Aqsa est un moyen d’aider ces créateurs à atteindre la plateforme mondiale des Oscars et de dénoncer les crimes de l’entité sioniste", a-t-il déclaré.

La prochaine édition du FIOFA se caractérise également par la présentation d'un ensemble de nouveaux films irakiens dans un programme intitulé "Un regard sur le cinéma irakien", ainsi que la tenue d'un séminaire sur le septième art irakien, avec la projection d'autres films dans les programmes "Documentaires d'Oran", "Films du tapis rouge" et "classiques d’Oran", ainsi que la tenue d’un colloque sur les films restaurés, a-t-on fait savoir.

Le programme de la 12e édition de cet événement comprend aussi la présentation de plus de 60 films, dont certains en compétition officielle et d'autres hors compétition, ainsi que la tenue d'ateliers sur le jeu comédien et le montage technique, une master class qui sera animée par le réalisateur Rachid Bouchareb et une autre par le critique de cinéma libanais, Ibrahim El-Aris, de même que des expositions d'arts plastiques et d'autres activités à caractère touristique.