L'utilisation des technologies numériques dans la préservation du patrimoine culturel algérien a été le thème central du premier colloque international sur le rôle des technologies numériques dans la promotion du patrimoine culturel et la relance du développement touristique, ouvert dimanche à Oran, à l'initiative de l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella, en coopération avec l'université de Sfax de Tunisie.

Le président du colloque Dr Boukhanoun Miloud a souligné dans son intervention intitulée "la nécessité d'accélérer, de filmer et cadastrer tout le patrimoine culturel algérien pour sa protection de tout type de menaces naturelles ou humaines", que "l'existence d'une copie numérique du patrimoine culturel algérien est une étape importante pour le préserver, promouvoir le tourisme national et le développement de ce secteur, considéré comme une source de richesse.

Dans le même contexte, il a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre les différents secteurs, "notamment le tourisme, l'enseignement supérieur et la culture, ainsi que le secteur des startups et de l'économie de la connaissance, en vue de numériser le patrimoine matériel et immatériel".

Mme Ibtissam Raïs, directrice du laboratoire initiateur de cette manifestation, a déclaré que le thème de la protection du patrimoine culturel algérien est une question conjoncturelle à laquelle il faut accorder toute l'importance requise, soit académique ou universitaire, et accompagner les efforts déployés par l'Etat pour sa protection contre la perte et le vol, surtout à la lumière de la grande accélération technologique qui caractérise cette époque actuelle.

Elle a souligné que cette rencontre réunit des spécialistes des secteurs de l'enseignement supérieur, du tourisme, de la culture et de la jeunesse innovante sur le thème de la numérisation du patrimoine et trouver des moyens modernes et rapides à travers les applications et les plateformes numériques pour préserver ce patrimoine diversifié et ancien.

De son côté, le directeur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran, Bekal Salah, a évoqué les efforts déployés par l'Etat dans le domaine de l'animation du tourisme, de la protection du patrimoine et de la promotion de la fabrication du produit touristique.

Eu égard à l'importance économique, sociale et culturelle du tourisme, l'Etat a pris plusieurs mesures, à travers le schéma directeur d'aménagement touristique pour l'horizon 2023, notamment concernant la numérisation, en créant des agences de tourisme et de voyages via la plateforme officielle du ministère, qui a également créé la plateforme "Idarati" devant faciliter des mesures d'obtention du visa en faveur des touristes affluant sur le sud du pays, et ce, pour encourager la saison saharienne et la rendre une destination internationale.

Le ministère a également développé une plateforme numérique pour ceux qui souhaitent investir dans le secteur touristique et l'artisanat. En accédant à la plateforme, l'investisseur peut connaître les propriétés disponibles et accordées pour l'investissement, leur spécificité et la nature de l'activité proposée.

Par ailleurs, une application électronique "Visit Oran" a été créée à Oran, qui présente tous les éléments dont recèle la wilaya, notamment les attractions culturelles, historiques et touristiques, en plus des établissements hôteliers, des agences de tourisme, des restaurants classés, des circuits touristiques disponibles, des arts et de l'artisanat local, a ajouté M Bekal.

M. Ramzi Turki, responsable de l'équipe de recherche au laboratoire de langue et traitement automatique de l'université de Sfax, a insisté sur l'importance de la coopération entre chercheurs des deux universités dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, sachant que ce dernier se distingue dans les deux pays par plusieurs aspects communs .

Au cours des activités de la première journée de ce colloque de deux jours, de nombreuses conférences ont été animées, telles que "Le patrimoine culturel comme moteur du tourisme durable", "Le rôle des sites des réseaux sociaux dans la protection du patrimoine", "La promotion culturelle et la formulation de plans persuasifs via les réseaux sociaux", entre autres.

Cette manifestation scientifique, à laquelle participent plus de 12 universités algériennes et tunisiennes, yéménites, égyptiennes et autres, est organisée par le Laboratoire de recherche pour l'analyse et la conception des modèles médiatiques en histoire, économie, sociologie et politique du Département de l'information et de la Communication de l'Université d'Oran 1, en coopération avec l'Institut supérieur d'informatique et multimédia de l'Université de Sfax (Tunisie), qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux universités.