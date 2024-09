Quatre nouvelles spécialités ont été incluses à la nomenclature des offres de formation proposées par la direction locale de la Formation et de l'Enseignement professionnels au titre de la session d'octobre, a-t-on appris, lundi, auprès de cette direction.

Les nouvelles spécialités appelées à répondre aux besoins du marché local de l'emploi sont celles du montage de panneaux muraux en 3D, de peinture et revêtement selon la technique Coral, de l'informatique, ainsi que celle de la technique Braille destinée aux non-voyants devant être dispensée au niveau du Centre de formation professionnelle d'El-Biod, et celle d'agent de sécurité et de prévention, a précisé le directeur du secteur Chaibraa Ahmed.

Par ailleurs, la même source a fait observer que les 15 offres de formation proposées pour la session d'octobre, dont les inscriptions se poursuivent encore, sont cataloguées dans la catégorie des spécialités prioritaires pour les besoins du marché local de l'emploi, et celles en lien avec les secteurs de l'agriculture, la construction et les travaux publics, l'électricité et l'énergie, ainsi que l'hôtellerie et les services.

La direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels de cette collectivité locale des Hauts-plateaux de l'Ouest offre, au titre de cette session, 3.432 postes de formation répartis entre le mode résidentiel (500), l'apprentissage (787), la formation par les cours du soir (215), la formation qualifiante (795), ainsi que la formation des bénéficiaires de l'allocation-chômage (1.135).

Par ailleurs, la DFEP poursuit encore ses campagnes de sensibilisation, initiée en collaboration avec ses partenaires et la société civile, en direction des jeunes de la région, afin de les inciter à poursuivre des formations qualifiantes et diplômantes dispensées dans les établissements relevant de sa tutelle, note-on.