Plus de 1,8 million de manuels scolaires ont été destinés dans la wilaya d’Ain Defla aux trois cycles éducatifs, au titre de la rentrée scolaire 2024/2025, a-t-on appris lundi, auprès du Centre de distribution et d’édition pédagogique de la wilaya.

La wilaya dispose d’un stock de 1.896.417 manuels scolaires, dont 1.263.384 pour le cycle primaire, 449.408 pour le moyen et 183.625 pour le secondaire, a indiqué à l’APS le responsable par intérim du Centre, Bouzad Mokhtar.

Il a souligné la distribution de plus d’1,2 million de livres à titre gratuit, dont 823.826 dans le cycle primaire, 338.042 dans le moyen et 92.864 dans le secondaire.

A cela s’ajoute la distribution de 26.460 nouveaux livres d'anglais destinés à la 5e année primaire.

Par ailleurs, une vingtaine de points de vente de manuels scolaires ont été ouverts par le Centre de distribution et d'édition pédagogique dans des librairies agréées et dans des établissements scolaires, dont 10 lycées, 20 CEM et six (6) écoles primaires, à travers la wilaya, selon le même responsable.

De son côté, la direction du commerce et de la promotion des exportations d’Ain Defla, a lancé le 17 du mois en cours une caravane de vente de livres et de fournitures scolaires devant sillonner les zones reculées de 11 communes de la wilaya jusqu’à la fin de ce mois de septembre.

Par ailleurs, trois (3) marchés de proximité pour la vente des fournitures scolaires ont été ouverts dans les communes d'Ain Defla, Khemis Miliana et El-Attaf depuis le 20 août dernier, rappelle-t-on.