Plusieurs associations ont salué, lundi, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion, dimanche, du Conseil des ministres, relative à l'indemnisation des sinistrés des récentes intempéries survenues dans certaines wilayas du pays et au rétablissement, dans les meilleurs délais, des services essentiels et vitaux.

La présidente de l'Association "El Amel" pour l'action caritative et humanitaire dans la wilaya de Djanet, Samia Bekhoucha, a salué cette décision qui s'inscrit, selon elle, dans le cadre de "la poursuite de la mise en œuvre de l'approche sociale de l'Etat en faveur de ses citoyens sinistrés touchés par les crises ou les catastrophes naturelles."

Et de souligner que l'initiative du président de la République "traduit la solidarité et la cohésion entre l'Etat et ses citoyens à l'occasion des circonstances exceptionnelles."

De son côté, le président de l'Association "Union de la jeunesse pour le bénévolat", Djihad Abouhada, a également salué cette décision, qui concrétise, a-t-il dit, "les principes de l'Etat qui œuvre à garantir à ses citoyens leur droit à l'indemnisation, notamment en cette période de rentrée sociale."

Le président de l'Association nationale "Rencontre des jeunes d'Algérie", Abdelmalek Benlaouar a, quant à lui, exprimé son soutien à cette décision qui permettra aux familles sinistrées de surmonter cette période difficile.

Il a également loué les efforts des pouvoirs publics pour assurer la reprise des services notamment dans les établissements scolaires.

Pour sa part, le président de l'Association nationale des commerçants et des artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar a mis en avant l'importance dont revêt la décision du Président de la République, laquelle a été "largement accueillie" par les commerçants et les artisans lésés en vue de leur permettre "de reprendre rapidement leurs activités commerciales et artisanales".

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, la nécessité de rétablir, dans les meilleurs délais, les services essentiels et vitaux au bénéfice des citoyens dans toutes les wilayas impactées, y compris les transports, et d'entamer l'indemnisation des sinistrés le plus tôt possible.

Le président de la République a également ordonné la réhabilitation immédiate des ponts et des voies ferrées, les travaux devant être réalisés dans un délai n'excédant pas un mois et la déviation des oueds en ayant recours aux moyens techniques idoines pour éviter des dommages similaires et adopter des méthodes de préparation et d'anticipation de ces catastrophes naturelles.