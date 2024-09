Plusieurs organisations syndicales et unions estudiantines du secteur de l'Enseignement supérieur se sont félicités des orientations données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, pour la promotion du secteur, la préservation de sa stabilité et la modernisation des œuvres universitaires.

Dans ce cadre, le Secrétaire général (SG) de la Fédération nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (FNESRS), relevant de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Messaoud Amarna, s'est réjoui "des remerciements adressées par le président la République à toutes les bonnes volontés dans le secteur de l'Enseignement supérieur pour leur contribution à sa promotion au double plan régional et international", des remerciements qui témoignent, dit-il, "de l'intérêt et de l'attachement constant du président de la République au secteur de l'Enseignement supérieur".

La valorisation des résultats des efforts stratégiques et pratiques est à même de contribuer à l'effort d'ériger l'université en "locomotive pour la recherche scientifique, l'économie et le développement du pays", a-t-il soutenu, rappelant "les pas franchis par l'université en matière de transition numérique et de promotion de la formation en faveur de la modernisation outre son ouverture au monde institutionnel et aux autres secteurs, ainsi que son adhésion au processus de développement du pays".

Le président de la Ligue nationale des étudiants algériens, Aboubakr Moulay, s'est, quant à lui, félicité de l'attachement constant du président de la République à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, en témoignent les orientations qu'il a données lors du dernier Conseil des ministres, affirmant "le soutien des étudiants et leur disponibilité à participer à ce processus, à travers des propositions à même de soutenir, par des méthodes modernes, la réforme du secteur des œuvres universitaires".

En outre, le président de la Ligue a salué la réflexion autour de "la création d'une réglementation relative aux bourses octroyées aux étudiants des écoles supérieures d'excellence, ainsi qu'aux conditions de travail au terme de leur cursus, et ce, eu égard à l'importance que revêt cette opération dans le cadre de la prise en charge des étudiants majors de promotion, en guise de motivation".

A cette occasion, il a fait état d'une préparation en cours pour "l'élaboration de propositions en lien avec les modalités d'animation de la vie estudiantine et du développement du sport universitaire, outre la création d'une atmosphère de compétitivité et de motivation au profit des étudiants".

Dans ce cadre, le SG de l'Organisation nationale des étudiants libres (ONEL), Riad Boukhebla, s'est félicité de l'importance que l'Etat algérien accorde à ce secteur, suivant une vision prospective à même de hisser l'Université à sa place de leader, lui permettant ainsi de jouer son rôle prépondérant dans l'édification de l'Algérie nouvelle.

Aussi, il a mis en avant "le bond qualitatif" qu'a connu le secteur en matière de numérisation, en vue de parvenir à "une université au diapason des avancées technologiques, outre la création de start-up et le renforcement de l'esprit d'initiative".